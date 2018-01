Díaz de Cerio explica cómo es dar el paso de fichar por el Athletic

¿Cómo se medita un jugador de la Real Sociedad el fichaje por el Athletic de Bilbao sabiendo que va a generar mucha polémica? ¿Cómo es el paso? ¿Es tan duro como expresaba Iñigo Martinez en su presentación en San Mamés? Al hilo de la marcha del central de Ondarroa de la Real al Athletic, aprovechamos para conocer los entresijos de una decisión tan complicada con el protagonista del anterior caso polémica de cruzar la A-8, Íñigo Díaz de Cerio.

-¿El caso de Iñigo Martínez le vino a la cabeza lo que hizo hace 9 años?

Sí, lógicamente me lo ha recordado. Y me acuerdo de aquellos momentos, que desde fuera puede parece que el jugador está contento, pero hay también una parte sufrimiento, porque no es una decisión fácil, no es pensar que me dan más, me voy y agur. Y esa parte nunca lo van a entender y lo sabes, y te vas contento; pero hay muchas cosas que has puesto en valor y duele irse de un lugar en el que has estado muy bien, y más en mi caso, porque la Real es el club del que fui y socio socios, y siempre he sido seguidor.

-La diferencia es que usted se fue en verano y al terminar contrato...

Por desgracia no pude dejar dinero en las arcas de la Real. Mi momento es con una crisis institucional y deportiva, porque estabamos en Segunda. Hubo un cambio de presidente, llegando Aperrobay por Badiola. Pero uno toma el camino, no por esa crisis, sino porque la oferta económica era muy buena, y deportivamente era bueno para mí.

-¿Cómo es ese proceso de pensar en aceptar sabiendo que va a generar tanta animadversión en la afición de su ciudad?

Tuve muchas dudas, porque soy de Donosti, igual que toda mi familia, y el vínculo iba más allá de la parte deportiva, pero en el momento que uno pasa a ser jugador profesional, eso ya es su trabajo. Sufrir se sufre. En el caso de Iñigo Martínez ha sido muy rápido, por suerte. En mi caso fue muy largo, porque tuve durante muchos meses una oferta de renovación de la Real, que rechacé. Y ese proceso fue más lento, dos meses antes de acabar la liga salir a decir que no renovaba, y fue un momento duro, porque estabamos en Segunda y no pudimos subir. Son casos distintos, pero me pongo en su lugar y cuando dice que ha sufrido le entiendo, porque no es fácil, porque en la balanza hay cosas positivas, pero al ser el Athletic hay otras muy negativas.

-¿Le comprende a Iñigo Martínez?

No me puedo poner en su lugar. Te digo que a día la distancia entre la Real y el Athletic no es la misma que cuando yo jugaba. A nivel deportivo se ha equiparado y la Real puede ofrecer ya salarios que les lleven a pensar en no salir ahora. Pero es una decisión muy personal. Es muy difícil decir si lo entiendo o no.

-Usted lo pasó muy mal cuando dio el paso, porque es de Donosti y casi no podía volver...

Pero le entiendo a la afición, es lógico que le moleste, y es parte de la decisión, y va dentro del sueldo. Por eso se cobra así, porque generan todas esas sensaciones.

-Así que entiende el miedo a que se vuelva a abrir la veda de la fuga de Zubieta a Lezama...

Entiendo al aficionado, porque es un sentimiento. Pero la descalificación no la entiendo. Pero cuando tomas esa decisión, ya sabes lo que hay, no se trata de decir que pobrecito... Uno sabe que le va a criticar el aficionado. Pero por suerte aquí para lo bueno y malo es bastante respetuosa, aunque es verdad que el primer año me costaba venir a Donostia, tenía reparos, por miedo a ir por la calle y me dijeran de todo, me he escondido por la calle y todo. Aunque era quizá más mi miedo, infundado, que luego lo que era real. Aunque luego la crítica se ha detenido porque como a mí no me vio en el Athletic, eso lo para.

-¿Le ha reabierto este caso su herida?

No creo. Está superado. La herida con el tiempo se cerró porque a la Real le fue muy bien, y también pienso que el club está por encima del jugador.