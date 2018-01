El Gobierno retoma el proyecto de rehabilitación del teatro Cervantes.

El Gobierno reformará el proyecto de rehabilitación del Teatro Cervantes y abrirá un procedimiento administrativo para culminarlo, así lo ha puesto de manifiesto el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que este miércoles ha visitado las obras para la conversión en autovía de la SG-20 y ha confirmado la voluntad del gobierno de "revertir" la situación de ese espacio, ubicado en la Calle Real de la capital.

Una situación "compleja", según el ministro, al no tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC) ni poder optar a las subvenciones del 1,5 por ciento cultural. Tampoco existe un compromiso "jurídico vinculante", como ha recalcado.

Por otro lado, la necesidad de reformar el proyecto obedece a su adaptación a la normativa vigente, entre algunas otras cuestiones técnicas, ha argumentado el ministro, que ha subrayado que la idea es iniciar "ya" los trámites para la licitación y redacción de ese proyecto.

La rehabilitación supondrá alrededor de ocho millones de euros y esa labor de redacción y adaptación no terminará antes de 2018, según ha apuntado De la Serna. No obstante, ha valorado la apuesta por "no parar los tiempos", aunque sí acompasarlos a "lo que determine" el proyecto.

Por su parte, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero (PSOE), se ha mostrado satisfecha por una noticia "esperada" en la ciudad "desde hace años". Pero pese a esa alegría, la regidora ha exhibido cierto malestar por que el ministro haya atribuido la decisión a la "insistencia" de los representantes del Partido Popular. Luquero ha apostillado que, "como mínimo", habría que decir que es una voluntad "de todos los segovianos".