Juanjo Martínez, concejal no adscrito en Tafalla tras su expulsión del PSN

El propio Martínez ha querido solicitar el cambio en el pleno del mes de enero, aunque el PSN no se haya puesto en contacto con el Ayuntamiento, porque como reconocía en la sesión "creo que uno es más útil a este Ayuntamiento y a la sociedad que representa solicitando motu propio la condición de concejal no adscrito que persistiendo en una realidad que ya no tiene vuelta atrás porque no se ha querido". En este sentido, Juanjo Martínez mantiene que "se hizo lo que se tenía que hacer y se volvería a hacer. A estas alturas nadie duda que lo que pasó nada tiene que ver con formar parte de la Junta Local de Gobierno".

Una situación que ha lamentado Albina Prieto, cuya expulsión sí desestimó el tribunal, y hablaba de "injusticia al tener que dejar su compañero el grupo". Muy emocionada, la concejala socialista animaba a Martínez "que sepas que sigo con la misma ilusión contigo y por el socialismo, juntos, y espero que tú también la mantengas porque un carné no quita la ideología ni la da, y tú eres socialista".

Por cierto que, Albina Prieto aprovechaba su intervención para pedir a María Chivite el cese del responsable de que a ella también se le expulsara del Partido Socialista, en primera instancia.

Por su parte, el alcalde de Tafalla criticaba la actitud del Partido Socialista en todo este asunto, Arturo Goldaracena decía que "todo esto da muestra de la calidad democrática del PSN" y ratificaba la presencia de Juanjo Martínez en todas las comisiones de las que forma parte, como hasta ahora.

Así mismo, Juanjo Martínez agradecía la postura que ha mantenido toda la corporación "podíais haber hecho crítica política de todo esto y con una cortesía extraordinaria os habeís mantenido al margen".