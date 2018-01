Así será el traslado del mercadillo municipal de Tarancón

El mercadillo de Tarancón cambia de ubicación desde este jueves, que se realizará a partir de ahora en el recinto del Parque Ferial. Lo ha confirmado el alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo, que ha argumentado que el cambio se produce por motivos de seguridad, dado el derrumbe del edificio de la Plaza de la Constitución de hace unas semanas.

Como ha destacado José Manuel López Carrizo, el Ayuntamiento está llevando a cabo obras de mantenimiento en la Plaza de la Constitución, que incluyen alcantarillado y agua. Además, parte de la plaza está acordonada por los trabajos de derribo acometidos tras el derrumbe. Asimismo, en breve comenzarán las obras del Plan de Regeneración Urbana, lo que implicará la instalación de andamios en distintos inmuebles. El cambio está acompañado de tres informes de técnicos de Urbanismo, Bomberos y Policía Local.

"¿Se imaginan si el derrumbe de la vivienda hace unas fechas, ocurre en un jueves?", se llegaba a preguntar el primer edil.

La ubicación en el Parque Ferial se mantendrá mientras duren las obras en el casco antigo. López Carrizo, acompañado de la concejala de Promoción Económica, Lorena Cantarero, ha reiterado que hay decisiones difíciles como esta. De hecho, el equipo de Gobierno llegó a estudiar la posibilidad de ubicar el mercado de nuevo en Santa Quiteria, el sitio donde se celebraba antes de retomar el escenario del casco antiguo. Tras preguntar a feriantes y tomar el ejemplo de otras localidades, se ha apostado por el Parque Ferial.

Con las actuales circunstancias y en tanto duren las obras, el alcalde de Tarancón ha insistido en que el Ayuntamiento "tiene la obligación de ofrecer una alternativa que permita continuar con la instalación del mercadillo con todas las garantías, a la vez que velar por la seguridad de los vecinos y vecinas de Tarancón y comarca que acuden cada semana”.

Según la concejala de Promoción Económica, se ha “hablado con los ambulantes y les parece bien la ubicación, en el parque ferial, donde tienen todo tipo de servicios”. Ademas, asegura que se “puede atender la actual demanda e incluso más una vez que veamos la distribución en el nuevo emplazamiento”.

En declaraciones a Radio Tarancón, Julián Garrido, concejal de Urbanismo, ha señalado que los puestos estarán dentro del recinto y no en las calles aledañas. También ha confirmado que no se cortará al tráfico ninguna calle, en principio, y que este miércoles se está señalando ya la ubicación de cada puesto para que mañana no haya problemas en la colocación de comerciantes.