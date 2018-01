La Universitat no cuenta con los asociados para negociar su huelga

La Universitat de València no convoca a los profesores asociados a la mesa negociadora para intentar resolver la precaria situación que les ha llevado a la huelga. El rector anunció, tras el Consell de Govern, que iba a convocar la mesa negociadora pero en ella no estará el comité de huelga. Sí están los sindicatos y también un representante de la administración pero no los convocantes.

Isabel de la Cruz, portavoz de los asociados, ha explicado a la SER que no permitirán que los mismos sindicatos que no han dicho esta boca es mía ante la convocatoria de huelga y que ahora les llaman para conocer cuál es la situación les representen en la negociación. Por tanto mantendrán la huelga y lamenta las formas del rector que califica como poco adecuadas.

Los profesores asociados, más de 1.300, suponen más de 30% del total de profesores de la Universitat de València. Porcentaje que en algunos departamentos alcanza y hasta supera el 80%.