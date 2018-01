Los vecinos no comparten los resultados del infobarómetro municipal

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia no pone en duda la forma en la que se ha realizado el infobarómetro, pero cree que se aleja de la percepción que tiene la ciudadanía de la gestión municipal y de los problemas que tiene la ciudad.

Afirma la presidenta vecinal, María José Broseta, que las preguntas se han agrupado por distritos, que en cada distrito hay numerosos barrios, y que eso podría no estar reflejado en el resultado final de la encuesta. En ese sentido recuerda que en un distrito un mismo asunto puede ser considerado un problema en barrio pero no otro. Añade la dirigente vecinal que pulsan a diario la opinión de los barrios y que en muchos casos, como el del transporte público o el tráfico, no coincide con los resultados del infobarómetro: