Los peligros de la pseudociencia y las pseudoterapias

Mario Rodríguez tenía 21 años cuando murió en 2013 al abandonar su tratamiento oncológico por leucemia en favor de otras técnicas alternativas. Su padre Julián Rodríguez denunció al supuesto profesional que les invitó a dejar la medicina tradicional. Finalmente el "curandero" ha quedado absuelto por un juzgado de Valencia al no quedar probada su vinculación con la muerte de joven.

Según su padre, Mario llegó a reconocerle, dos semanas antes de morir: "Papá, me he equivocado", a lo que Julián le respondió, "No te has equivocado, hijo, te han mareado".

En Hora 25 hablamos con Julián Rodríguez de su caso y además de otros casos relacionados con la pseudociencia y pseudoterapias, relacionadas con el poder curativo d elas plantas, la naturopatía, la acupuntura, la medicina tradicional china o incluso las dietas especiales.