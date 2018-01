La reconfiguración invernal de la plantilla del Real Valladolid finalizó en los últimos minutos del mercado. A las salidas que ya se habían producido hace días (Iban Salvador, Sergio Marcos, Sulayman y Ángel) se sumó la marcha de Villalibre, ya que el Real Valladolid accedió a la petición del jugador y del Athletic para dejarlo marchar al Lorca, puesto que no consideran al club murciano como un rival directo del conjunto blanquivioleta. Además Guitián terminó marchándose al Sporting, donde coincidirá con Álex Pérez, por lo que podría repetirse la pareja que el año defendió el centro de la zaga en Valladolid, pero esta vez en Gijón.

J. L. Rojí

En el capítulo de llegadas, Javier Ontiveros llega al Valladolid tras las incorporaciones de Chris Ramos, Al-Mousa y Borja Herrera. Ontiveros llega cedido por el Málaga hasta final de temporada, se entrenará ya el jueves con el resto del grupo y será presentado el lunes en Zorrilla. El jugador ha disputado ya 34 partidos en Primera con el club andaluz, 12 de ellos esta misma campaña y aunque tiene fama de díscolo, el Valladolid espera sacarle rendimiento a las órdenes de Luis César.

Además a última hora el club logró cerrar el fichaje de Antonio Martínez, confirmado por la LFP, pero el club no quiso confirmar el fichaje hasta tener todos los papeles en regla al tratarse de una operación internacional, ya que el delantero murciano de 20 años procede del West Ham.

Otro de los alivios del mercado fue que Mata se quedó en la plantilla. El club no estaba dispuesto a dejarlo marchar el último día del mercado si no era por la cláusula que asciende a 2 millones de euros. Otra cosa será al final de esta campaña, ya que el jugador acaba contrato el 30 de junio y no ha llegado a un acuerdo para renovar en Valladolid.

