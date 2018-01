Trabajadores de justicia se encierran en la Xunta

A las doce empezaba la reunión de nuevo sin mediación de la presidenta de la Relacións Laborais, y a las doce y veinte minutos los sindicatos ya se habían levantado de la mesa. Pero no para romper las negociaciones sino para exigir avances porque en el documento que se les entregó esta mañana no hay a su entender ni una mejora. El aumento salarial se propone para 2019 y no se eliminan por ejemplo los descuentos por bajas por enfermedades infecciosas. Para presionar esa negociación han decidido encerrarse en el despacho de la subdirectora xeral de Función Pública . Dicen que no se mueven salvo que haya avances o los echen.

