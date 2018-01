PP y PSOE coinciden en reclamar el trasvase a Eiras pero chocan con las analíticas de Aqualia

La decisión de Augas de Galicia de no tramitar finalmente vía emergencia el trasvase del rio Verdugo a Eiras, es decir acometiendo primero la obra y luego proceder a su tramitación, ha hecho que el gobierno de Vigo descofíe de que realmente quiera llevarla a cabo de ahí que este miércoles llevará una moción al pleno instando a ejecutarla al menos por la vía de urgencia. El Partido popular ha asegurado que si no se ha tramitado por emergencia fue por la dilación del concello en firmar el convenio. En todo caso han secundado la moción si bien le ha echado en cara a los socialistas que voten distinto en Vigo que el Parlamento de Galicia. Y han asegurado que. En contra del travase, sea por el procedimiento que sea, la Marea, que entiende esa debe ser la última medida después de acometer una serie de medidas como fomentar el ahorro o reducir las pérdidas de la red de abastecimiento y que en todo caso el trasvase no debe ser una decisión política. Esto en cuanto a la cantidad de agua. En cuanto a la calidad, el Partido Popular presentaba otra moción pidiendo al gobierno de Caballero que facilite a la oposición todos los informes de las analíticas de Aqualia. El gobierno ha asegurado que todas ellas son públicas y ya de paso que todas dan que el agua es apta para el consumo.Mientras Marea ha cuestionado el resultado de las analíticas dejando entrever que el problema va más allá de problemas puntuales. El Partido Socialista ha vuelto a recordar que la construcción de una nueva planta potabilizadora es competencia y responsabilidad de la Xunta ya que de ella sale el agua no sólo para Vigo sino también para buena parte de los municipios del área.

