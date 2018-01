El "monstruo de las toallitas" paraliza la depuradora durante medio año

Cerca de 6 meses tardará en repararse el digestor que reventó la semana pasada en la Depuradora de La Almozara. Una acción de emergencia que permitirá volver a ponerlo en marcha, pendiente de su reparación integral. Mientras tanto las labores de tratamiento del fango serán llevadas a cabo por el otro digestor disponible en la planta.

Como ha apuntado en Hoy por Hoy Zaragoza José Ignacio Castrillo, director del área técnica de Ecociudad, el atasco del sistema de bombeo se produjo por las toallitas húmedas que tiramos por el retrete. La depuradora cuando recibe el agua "tiene un sistema de eliminación de gruesos; primero, hay una reja de un paso de unos 10 centímetros que va reteniendo, y luego hay un pretratamiento en dos sistemas de rejas y mucha toallita se saca del sistema en esos pretratamientos pero las partículas que vienen deshilachadas, a pesar de que tenemos un tamiz, aun así, pasan".

No obstante, no es lo único que llega al inodoro, como bastoncillos, colillas de cigarros, también "compresas y preservativos, pero ahí la gente está más concienciada y se están gestionando como residuos sólidos urbanos y no como algo que haya que echar al retrete". El caballo de batalla, a corto plazo, son las toallitas y "requiere una serie de inversiones en una depuradora que funciona muy bien para los años que tiene pero los sistemas de eliminación no están adaptados a este problema", incide Castrillo.

Esot malos hábitos que han de corregirse para evitar situaciones como estas. De momento, la avería del digestor llevará un tiempo repararla. Miguel Ángel Portero, gerente de Ecociudad, señala que "la estimación que han hecho los técnicos es que vamos a requerir un espacio de entre 5 y 6 meses para retirar escombros y vaciar el digestor de 4.000 metros cúbicos".