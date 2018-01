Trujillo ha vuelto

Ángel Trujillo vuelve a sentirse importante en el Almería. Cerrada la etapa de Luis Miguel Ramis, entrenador que no contaba con el defensa central, llegó al banquillo la persona que le dio la oportunidad de dar el salto del filial al primer equipo rojiblanco: Lucas Alcaraz. Fue la noticia ideal para un Trujillo que solo entraba en convocatorias a causa de las lesiones, siendo el cuarto central de la plantilla. Ya ha dejado se ser un actor secundario y ha pasado a la acción. Titular en todos los partidos de 2018, se está ganando no solo la confianza del míster, sino también de los aficionados.

Trujillo habló después del entrenamiento en el Estadio y reconoció que lleva una temporada muy complicada. No veía la luz al final del túnel hasta que firmó Lucas Alcaraz: “Es un entrenador que ya confió en mí cuando jugaba en el filial. Tuve suerte de trabajar con él en el Levante también. Desde pretemporada prácticamente no contaban conmigo y a veces ni jugaba amistosos, por lo que es difícil jugar a tu mejor nivel”. Dejar la meta a cero contra el Numancia es un éxito colectivo, y quienes más se alegran son los cuatro de atrás y el portero. Está volviendo el Trujillo de antaño: “Desde que llegó Alcaraz al banquillo, después de tantas lesiones, me dio minutos y me encuentro muy bien. Cada día voy mejorando”.