El Aula Cultural Jose Luis García Rúa llega mañana a su fin tras un intenso programa de conferencias que arrancaba el pasado miércoles bajo el título de Mujeres en Lucha. El broche final lo pondrá mañana en el Teatro Jovellanos el concierto Muyeres al Altu la lleva.

Arrancará a las ocho y media y contará con la presencia de cuatro bandas gijonesas lideradas por mujeres. Pauline en la playa, Buen Suceso, Cristina Montull Trío y Fee Reega que por primera vez actuará con toda su banda en Gijón algo que espera con ilusión la artista alemana afincada en Asturias. "Para mí es muy especial tocar en este formato y en el Teatro Jovellanos, que me gusta mucho", "vamos a ser un poco más cañeros de lo normal" anunciaba en la entrevista mantenida en Hoy por Hoy Gijón.

En el caso de Pauline en la Playa serán cuatro músicos sobre el escenario que que "hemos convocado" a David Casillas y Eva Díaz, sus músicos de cabecera para eventos de "más empaque". Así literalmente lo anunciaba Mar Álvarez.

"Todos estamos actualmente con proyectos musicales, nos movemos bastante, somos de casa, con varios estilos diferentes y era la combinación perfecta" dice Mar Álvarez para referirse a la selección de las cuatro bandas para este cierre de la Semana Cultural.

Aprovechábamos la conversación para dar voz a las reivindicaciones de las mujeres en el mundo de la música. "No hay tantos grupos con mujeres al frente" asegura Fee Reega, aunque puntualizan que no creen que haya que excluir a los hombres en la lucha, al hilo de los movimientos feministas más radicales que están levantando cierta polémica entre las mujeres para reconocer que "lo que me gusta de este evento es que tiene como temática mujer y lucha pero es un evento para todo el mundo", "Toca replanteárselo un poco todo, continúa Mar Álvarez "el feminismo debe ser una lucha global , de ambos géneros y por la igualdad", "nuestras realidades musicales nos sitúan a veces al frente y otras no, trabajamos en la música todos y todas de forma conjunta"

En la actualidad estas mujeres tienen varias luchas abiertas en su tarea musical, Isabel Muñiz voz y compositora de Buen Suceso es además integrante de la Plataforma por la Música en Directo de Asturias. Asegura que el Ayuntamiento de Gijón está haciendo lo posible por tomarse en serio las reivindicaciones para poder sortear la normativa que "no permite hacer prácticamente nada en la ciudad".

Otra de sus reivindicaciones tienen que ver con la entrada de menores a las salas de conciertos Mar Álvarez componente de Pauline en la Playa es también integrante del grupo Petit Pop y profesora de música con lo que vive de cerca la problemática; "nos interesa hacer cantera, crear audiencia, por lo que queremos que no se les corte a los menores la posibilidad de entrar a las salas de conciertos o la de trabajar en la música desde niños sin estar vetados"

