“El principal problema del Hospital son las listas de espera”

Cinco días después de tomar posesión de su cargo, la nueva gerente del Hospital y el Área Integrada de Guadalajara, Isabel López San Román, ha pasado por los estudios de SER Guadalajara. En una entrevista en el programa Hoy por Hoy ha señalado que las listas de espera son el principal problema de este centro.

“Encajar a todas estas personas que están en lista de espera es la prioridad”, asegura. “Con los recursos materiales, de espacio y de personal que tenemos hay que organizar las formas de otra manera para que esas listas vayan más fluidas, fundamentalmente en algunos ámbitos en los que sí identificamos algo más de problemas, sobre todo por aspectos estructurales”.

Otro ámbito que suele generar quejas son las Urgencias. “Se atienden, de media, 350 urgencias diarias y los profesionales están muy saturados, pero la organización que hay es muy correcta. Además, tenemos que tener en cuenta que hay muchas limitaciones, empezando por el propio espacio. En los últimos años hemos ampliado el espacio (ella formaba parte del equipo directivo), pero sigue siendo limitado”.

Cuando llegue la ampliación del Hospital existirán más medios para acabar con esos problemas pero, hasta ese momento, la nueva gerente tendrá que seguir gestionando el actual. “Es evidente que el Hospital se ha quedado pequeño. Cuando yo llegué, hace 18 años, no había problemas de espacio. Ahora no solo hay más población, también se ofertan muchas más prestaciones que provocan una mayor presión asistencias. Además, está viejo. Durante un tiempo se abandonó el mantenimiento, y eso se nota. En dos años y medio hemos invertido 3 millones de euros solo en conservación. Está claro que el nuevo es una necesidad imperiosa para Guadalajara”.

Sobre las obras, destaca los problemas que han tenido para poder retomarlas. “Sabemos la historia que ha tenido. Estamos terminando problemas que se han generado por la paralización de las obras y que han generado mucho esfuerzo. Ahora quedan pequeños flecos jurídicos que van a permitir que, probablemente en febrero, puedan empezar ya las obras”.

Centros de salud

Pero, al margen del Hospital, la gerente es responsable también de los centros de salud del Área de Guadalajara, que incluye la capital y varios pueblos del entorno. En este sentido, ha destacado lo positivo que va a ser el nuevo centro de salud de Azuqueca, cuyas obras ya han salido a licitación, y ha asegurado que en la capital no hacen falta nuevos centros. “Siempre estamos haciendo estudios y viendo las necesidades en función de las tarjetas sanitarias. En Azuqueca se detectó esa necesidad, pero en la capital, en estos momentos, con los datos que tenemos, no hace falta un nuevo centro. Es verdad que algunos están más presionados que otros y a veces hay que equilibrar, pero hasta ahora los datos no indican que haga falta otro centro”.