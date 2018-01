Una pareja investigada por estafar con moneda virtual compra un hotel en Periana

Una pareja de supuestos estafadores españoles, acusados de apropiarse de 228 millones de euros, adquiere el complejo turístico La Mayorala en Periana y uno de los propietarios denuncia la operación.

Se trata de la empresaria madrileña Pilar Otero que, junto a su marido, son los supuestos cabecillas de la presunta estafa del Únete, una moneda virtual que recaudó 228.000.000 de euros en 78 países con 50.000 mil inversores que han perdido su dinero en un supuesto fraude piramidal. Están investigados y pendientes de juicio por estafa y blanqueo de capitales en un asunto que tramita la Audiencia Nacional.

Y en este contexto, el pasado 19 de enero, según publica el diario El País, Pilar Otero adquiere por 1.400.000 de euros el complejo turístico La Mayorala en Periana. Un conjunto de 14 viviendas unifamiliares con piscina particular, vistas al pantano de la Viñuela y una extensión de 20.000 metros cuadrados.

La adquisición se hace con sólo la firma de uno de los dos dueños que, al 50 por ciento son propietarios de este complejo.

El abogado Abdeslam Lucena ha interpuesto una denuncia en representación del otro dueño del hotel que no ha tenido conocimiento ni ha participado de esta operación que, asegura, se ha realizado a un precio inferior al real y llevando a engaño al notario que dio el visto bueno a la compra venta: "No se ha tenido el acuerdo de la junta de socios( de la empresa propietaria de La Mayorala) a la hora de configurar esa venta, se ha inducido a error al notario al haberle dicho que no era activo esencial de la sociedad y además, presuntamente se están cometiendo delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal porque parte de la operación se ha pagado en negro y se están abonando en negro muchos pagos, presuntamente por parte de la administradora de la sociedad adquiriente, Pilar Otero que se encuentra en libertad bajo fianza de 150.000 euros por los presuntos delitos de blanqueo, pertenencia a grupo criminal y estafa".

Desde el Ayuntamiento de Periana su alcalde, Rafael Torrubia, ha mostrado su preocupación por el futuro de esta complejo y el de sus trabajadores: "Me gustaría hablar con los nuevos propietarios y, sobre todo, interesarme por los trabajadores que están allí... además de saber cuáles son los planes de los nuevos dueños para este complejo".

Además el abogado Abdeslam Lucena ha anunciado que llevará los detalles de esta compraventa al juzgado central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional que instruye el proceso por la supuesta macro estafa y sigue la pista del dinero que se habría ocultado en paraísos fiscales de malta, Eslovenia, Letonia y Venezuela.