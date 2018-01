Ideye: "Soy un goleador y vengo para aportar eso"

Brown Ideye tiene ganas de jugar tras varios meses sin hacerlo. El futbolista nigeriano ya está a disposición de José González, el Málaga ha obtenido el trasfer internacional y quiere cuajar en la liga española. Ideye fue presentado en la sala de prensa de La Rosaleda y sabe donde viene. "Era consciente de la situación que atraviesa el equipo cuando acepté venir aquí. Es un reto en mi carrera. Sé que el equipo está en la parte baja de la tabla. Soy un goleador y vengo para aportar eso".

El Málaga ha demostrado que su ataque está siendo muy pobre y pretende que Ideye sea el referente ofensivo. El delantero se definió. "Soy un goleador. Siempre he marcado goles en todos los equipos donde he jugado y también he dado asistencias. Intento correr mucho durante los partidos. No voy a parar de correr. Espero no parar de marcar goles. Sé que es una situación difícil porque llevo cuatro o cinco meses sin jugar pero no quiero poner excusas. Quiero estar en forma y estar pronto bien para aportarle cosas al equipo".

Brown Ideye lucirá el dorsal número 12, y estuvo acompañado por el director deportivo Mario Husillos. El mandatario confirmó que el contrato es hasta el final de la temporada y será difícil retenerlo debido al contrato que le une al Tianjin Teda chino.