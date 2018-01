Jornadas sobre donación de Médula Ósea en el Ambroz

El jueves 1 de febrero la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura llevará a cabo unas jornadas para informar a la población de la zona del Valle de Ambroz sobre la donación de médula ósea. Esta actividad viene motivada fundamentalmente por el alto índice de consultas registrado en las últimas semanas tras saltar el caso de un menor afectado de la zona.

Se trata de Adrián, un pequeño de 8 años de edad que está en proceso de búsqueda de donante ha movilizado a las diferentes localidades del Valle del Ambroz. Desde la asociación se está apoyando directamente a las personas afectadas, y complementará esta labor con asesoramiento a la población a través de las jornadas informativas.

Las diferentes charlas se desarrollaran en IES Valle de Ambroz de Hervás (Cáceres) a las 12:30 horas, en la Casa de la Cultura de Gargantilla (Cáceres) a las 17:00 y en Casa de la Cultura de Hervás (Cáceres) a las 19:30 horas.

La actividad que se encuadra en los prolegómenos del Día Mundial contra el Cáncer cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Cáceres, así como de los ayuntamientos de Hervás y Gargantilla y del Instituto de Educación Secundaria Valle de Ambroz. ADMO quiere agradecer la excelente predisposición por parte de las entidades colaboradoras y del conjunto de una población que se está volcando con su solidaridad.

ADMO subraya la necesidad de informar a la ciudadanía sobre el carácter anónimo y universal de la donación. Las donaciones no son nominativas, son anónimas y no van dirigidas a una persona en particular. Este principio garantiza la igualdad en un derecho básico y fundamental de todo paciente a nivel mundial. Sin embargo, estas acciones de apoyo que nacen de la solidaridad son iniciativas ejemplares que permiten ampliar la oportunidad de dar vida en vida a través de la donación de médula ósea para muchos pacientes que esperan un donante efectivo.