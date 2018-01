Sánchez exigeix a Rajoy un "horitzó de sortida" a la crisi catalana

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha dit avui que "si l'única sortida que proposa l'independentisme es diu Puigdemont és que no volen sortida", i que des del suport que presten els socialistes al Govern central, Mariano Rajoy "ha de donar una resposta política" i un "horitzó de sortida" a la crisi catalana.

Sánchez, que ha advertit a Rajoy que "en política el que no fa res, tampoc és res", ha urgit així el president a actuar, en un esmorzar informatiu en el qual ha exercit de presentador del secretari general dels socialistes madrilenys, José Manuel Franco.

"Al senyor Rajoy li dic que la finalitat del Govern no és conservar el poder, sinó resoldre els problemes en lloc de cronificar-los", ha insistit el líder socialista.

Amb el ple d'investidura de Carles Puigdemont ajornat des d'ahir pel president del Parlament, Roger Torrent, allò que ha generat la divisió entre les formacions independentistes, Sánchez ha assenyalat que en aquest "nou episodi d'independentistes contra independentistes" dins de la "involució democràtica" que pateix Catalunya "de nou les víctimes són els ciutadans catalans".

"La sessió d'investidura es podrà ajornar, però allò que no es pot ajornar més són els problemes reals dels catalans", ha recalcat, a l'hora que ha reafirmat el compromís del PSOE amb la defensa de les institucions, l'Estat social i democràtic de dret i la "recuperació de l'autogovern ple per a Catalunya trencat pel secessionisme".

Convençut que Espanya no necessita "més pedaços", Sánchez ha ofert un "projecte comú capaç d'emmarcar la majoria que, pensin com pensin, creuen que és hora de passar una pàgina de la nostra història on la corrupció i desigualtat es repeteixen amb massa freqüència".

Després de reivindicar també el valor del "seny" i del "sentit comú" per començar a parlar a Catalunya d'allò "transcendent" que, segons el seu parer, és l'educació, la sanitat, el progrés social i la recuperació econòmica justa, el secretari general del PSOE ha recordat que l'independentisme "no té la raó jurídica ni política" i que, si bé compten amb la majoria parlamentària, "no compten amb la majoria social".