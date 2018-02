Emilio Sáez presenta un proyecto "transparente y feminista"

Cientos de militantes de la Agrupación Local del PSOE de Albacete arroparon al candidato a la Secretaría General de los socialistas en la ciudad Emilio Sáez en un acto que acogió la Casa del Pueblo y en el que éste detalló las líneas maestras del proyecto político que representa, bajo el lema ‘Un PSOE Contigo’ y que el propio Emilio Sáez definió como “un proyecto transparente, autónomo y feminista, para cambiar Albacete sin renunciar a nuestro legado político”.

El acto, que congregó a más de 250 personas en el Salón de Actos de la Casa del Pueblo de Albacete, también contó con las intervenciones del secretario general de la Agrupación Local del PSOE de Albacete, Modesto Belinchón; las militantes Cristina Gómez e Inmaculada Marcos; y el secretario general de Juventudes Socialistas en Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, que fueron los responsables de glosar diferentes aspectos de la trayectoria profesional y política de Emilio Sáez, así como de exponer aspectos de su faceta humana y su compromiso con el movimiento asociativo vinculado al ámbito de la discapacidad durante los últimos 30 años.

El propio Emilio Sáez definió la candidatura de ‘Un PSOE Contigo’ como “un proyecto ilusionante, que cuenta con todos y todas, porque la energía y la fuerza que nacen de la unión y el trabajo colectivo nos permitirán fortalecer nuestro Partido con una meta clara: ofrecer a nuestras vecinas y vecinos el proyecto esperanzador que están esperando, para volver a situar a un Gobierno socialista al frente del Ayuntamiento de Albacete”.

Asimismo, Sáez expresó que este proyecto no está cerrado, sino que éste “pretende sumar personas e ideas a este proyecto compartido, que tiene por objetivo un PSOE mejor para Albacete, más fuerte, plenamente reconocible y enraizado en nuestra sociedad”.

El candidato socialista también manifestó su convicción entorno a que es “la hora de la militancia, debemos trabajar desde la unidad, para mejorar nuestra Agrupación, reforzando su transparencia, facilitando la igualdad entre todos sus militantes y profundizando en su apertura, modernidad y cauces y medios para facilitar la participación. Y todo ello, poniendo en valor nuestro legado político”.

De hecho, Emilio Sáez aseveró que “no renunciamos, es más, nos enorgullecemos del trabajo y los logros conseguidos para nuestra ciudad a través de los gobiernos liderados por Salvador Jiménez, José Jerez, Carmina Belmonte, Manuel Pérez Castell y Carmen Oliver, así como de la labor de oposición que hemos realizado, a través del Grupo Municipal Socialista, cuando los resultados de las urnas nos han puesto, como en la actualidad, en la oposición”.

De ahí que Sáez también expresara el orgullo de la candidatura que representa por “nuestro pasado, pero con autocrítica pretendemos corregir aquello que sea preciso y abogar por un futuro nuevo, ilusionante y regenerador. Aprender para mejorar. Recuperar la ilusión y progresar” y afirmó que “este proyecto, precisa también de la complicidad de Juventudes Socialistas, pues su protagonismo será crucial para recuperar la confianza de la juventud en el PSOE y tejer una malla de compromiso en centros educativos, sociales o culturales”.

En el marco de su intervención, Emilio Sáez también diseccionó los cinco ejes maestros de este proyecto político: Dedicación absoluta; transparencia en la gestión política y económica; autonomía, fortalecer el liderazgo del PSOE que debe volver a convertirse en referente y cómplice del tejido social de la ciudad y la unidad, pues “un proyecto político que surge desde la desunión, ya nace herido de muerte. Debemos aprender de nuestros errores y asumir la responsabilidad de que si aspiramos a presentar un proyecto ganador a la sociedad de Albacete, no podemos comenzar renunciando a un potencial importante de compañeros y compañeras, que no se sumen a este proyecto, porque no se sienten representados”, concluyó.