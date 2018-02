La APBA aplaza el concurso para optar a la gestión de la Fase B

El concurso de adjudicación para la construcción y gestión de la tercera terminal de contenedores del puerto de Algeciras ha quedado desierto al no haberse recibido, ninguna oferta. Es por ello, por lo que, la Autoridad Portuaria ha anunciado que no prorrogará de nuevo el concurso para optar a la nueva terminal.

El presidente de la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras, Manuel Morón, ha manifestado que "existen empresas interersadas en optar a dichos terrenos portuarios para su gestión" pero que "determinadas circunstancias" sobrevenidas en el sector como las incertidumbres derivadas de la reforma de la estiba "no les lleva a dar el paso definitivo".

Morón recuerda que acaba de culminar "con éxito" el proceso de venta de la terminal de TTIA a la empresa Hyundai Merchant Marine, pero la coreana que parecía ser la más que posible adjudicataria "no acaba de dar el paso", al no resolverse definitivamente la reforma de la estiba que todavía está pendiente de la publicación del Reglamento que desarrollará el Real Decreto Ley , y además, las negociaciones entre empresarios y sindicatos a nivel local, aunque bastante avanzadas, "no constituyen aún un marco de referencia suficiente para poder garantizar la rentabilidad de las inversiones que este proyecto requiere".

Estas circunstancias han motivado que la APBA haya optado por no prorrogar de nuevo el plazo del concurso.