La Santa Cruz de la Alberca recibe a Triana Tresjuncos en un esperado derbi

Víctor Fresneda / Socuéllamos

Este fin de semana se disputa el gran derbi de Segunda Autonómica en el grupo III entre el conjunto local, La Santa Cruz de La Alberca de Záncara y el conjunto visitante, el CD Triana Tresjuncos, dos equipos igualadísimos en la clasificación.

Hace un año, ambas localidades, La Alberca de Záncara y Tresjuncos no tenían equipo de fútbol. Ambas localidades con mucho esfuerzo, lograron tener de nuevo fútbol. De hecho, el Tresjuncos disputa sus encuentros en la localidad de Villaescusa de Haro, en el Francisco Hermosilla, ya que en Tresjuncos no disponen de campo adecuado para la práctica del fútbol.

Pero volviendo al derbi, ambos equipos llegan con rachas distintas. El conjunto local entrenado por el socuellamino Andrés Alcolea llega con una racha de cinco derrotas seguidas y quiere revertir como sea está situación, para ello, la semana pasada ficharon al delantero Sergio Trillo procedente de Las Mesas y al portero José Andrés que se vuelve a enfundar los guantes tras un parón, aunque ambos llegan con molestias.

Para el Mister de La Santa Cruz de La Alberca de Záncara "el equipo está jugando bien pero los errores defensivos nos están penalizando mucho" y de cara al derbi de este domingo en casa ante Triana Tresjuncos "el partido para nosotros es importante para hacernos volver a la senda de la victoria en casa y para enganchar a la afición y sobre todo para ganar confianza".

Por contra el equipo visitante, el CD Triana Tresjuncos, con su entrenador a la cabeza, Cuqui, llega con una victoria tras ganar 3-2 en casa al Rayo Villasequilla, uno de los "cocos" de la categoría lo que hace que lleguen con mucha moral al choque. Para ello, el técnico local a día de hoy no sabe con quién podrá contar y con quién no, ya que "hasta el sábado no sé quién viene, ya que apenas somos 300 habitantes en el pueblo y de las 24 fichas casi nunca junto 15 o 16 jugadores" . Para el entrenador visitante, Cuqui, "este partido, aunque sea un derbi, tiene la misma importancia que cualquier otro".

El partido será en el Municipal de La Alberca de Záncara, el domingo 4 a 16 horas bajó el arbitraje de Sergio Ruiperez Villaescusa.