Échale la culpa al paciente

El 65 por ciento de los pacientes que acudieron el año pasado a las urgencias hospitalarias sufrían patologías leves o muy leves. La directora del ente ha pedido a los ciudadanos un uso responsable de las urgencias.

Empezaría por preguntar ¿qué es un uso adecuado de las Urgencias? Porque nadie pasa la tarde en el hospital por gusto. Y la percepción propia que tenemos de nuestra salud es subjetiva.

Prefiero preguntarme ¿por qué vamos a urgencias? Osalde lo ha dicho bien claro: "vamos a urgencias porque hemos perdido la confianza en la capacidad resolutiva y la accesibilidad en la atención primaria". Si uno se siente mal y le dan cita para tres días, se va a urgencias. O si sospecha que para que le hagan pruebas pasarán meses.

Lo que hizo ayer Osakidetza (otra cita de Osalde) fue "reducir un problema complejo a la variable menos importante", la del paciente, que puede abusar, pero al que no se le puede traspasar toda la responsabilidad. Ni culpabilizarle. La última vez que fui a Urgencias lo hice con tal cargo de conciencia que ni me quejé en diez horas de espera. Por cierto, me ingresaron.