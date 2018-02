Antes de verano se habrán probado las paradas intermedias en Bilbobus

Es una de las medidas que más consenso ha despertado en los últimos tiempos dentro y fuera del Ayuntamiento de Bilbao. La propuesta de EH Bildu se aprobó por unanimidad en el pleno y el concejal de Movilidad, Alfonso Gil, ha agradecido la buena respuesta de la plantilla de conductores de Bilbobus e incluso de los taxistas, a quienes en alguna medida podría restar clientes.

En Hoy por Hoy Bilbao, Gil ha detallado que primero se va a lanzar una experiencia piloto en algunas líneas de Gautxori y "no nos importa universalizarlo" para implantarlo después al resto. Las paradas intermedias en el servicio nocturno de Bilbobus "estarán probadas" antes de que acabe el primer semestre de 2018. A falta de concretar cómo se van a articular esas paradas que tratan de minimizar el riesgo de agresiones sexuales, el concejal anticipa dos premisas: que un autobus "no es un taxi y por tanto, no se puede parar a demanda" y garantizar la seguridad será primordial.

"Tenemos que analizar todas las vertientes de la seguridad. No solo el miedo que puede tener una mujer al transitar por una calle que no tenga mucha luz, también debemos garantizar que cuando suba o baje del autobus no haya riesgo de atropello", explica.

En esta línea, el área recoge el guante de algunas conductoras que se han quejado porque se sienten inseguras durante algunos tiempos muertos en ese servicio nocturno.

El concejal Alfonso Gil también se ha referido al conflicto de la OTA y ha confiado en una pronta solución después de las reuniones entre dirección y comité en la delegación de Trabajo. "No puedo poner fecha pero lo veo cercano a la solución". Gil ha criticado a ambas partes por haber tomado "malas decisiones" durante el conflicto laboral.