Yeray: "Tengo muchas ganas de volver"

El jugador del Athletic Club Yeray Álvarez se ha mostrado este jueves con "muchas ganas" de volver a jugar un partido oficial después de su superar el cáncer del que recayó en junio pasado, pero tiene claro que eso es algo que "ya llegará" y que tras lo que ha pasado "largo" no se le "hace nada".

"Después de lo que he pasado, largo no se me hace nada. Estar en los entrenamientos y verme con los compañeros para mí ya es gratificante. Luego les ves desde arriba y desde abajo (en el campo) y te entran ganas de ayudar. Y Sí, la verdad es que tengo muchas ganas", ha comentado el bravo central vizcaíno tras el entrenamiento de este jueves de su equipo en San Mamés.

Yeray tenía asumido que tras "el proceso" por el que pasado "iba a tener una recuperación larga" y se ha felicitado de verse "bien y ya prácticamente al final de ese proceso".

En ese sentido, ha asegurado que se sintió "muy a gusto" en los dos partidos amistosos que ha disputado, aunque reconoce que en ellos "el nivel no es el mismo que el de Primera División".

A pesar de ello, no ha "pensado nunca en salir" a otro equipo para ir avanzado. "No necesito salir a ningún lado para coger minutos", ha apuntado, viéndose en una buena evolución y dejando su regreso ya en manos del técnico, José Ángel Ziganda.

"Los plazos lo habían puesto los pusieron los médicos, ahora estoy en los entrenamientos y ya no es cosa mía. Hay que dar un nivel y el mister decidirá. Ya llegará. No tengo prisa ninguna por jugar. Cuando llegue, daré todo lo sé", ha resumido la idea que maneja para volver.

Yeray, por otro lado ha confesado que se emocionó "mucho" cuando el público de La Catedral le ovacionó al salir a calentar en su primera partido convocado tras superar la enfermedad. "Cuando calenté y me empezaron a aplaudir me emocioné mucho. Y cuando ya fue todo el campo fue muy gratificante para mí".

"Fue un día muy feliz", ha resumido lo que le supuso el Athletic-Alavés liguero del pasado 7 de enero.