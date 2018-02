Hombres enfadados

"El feminismo ha redefinido el papel de las mujeres hasta cuestionar el rol de lo masculino", dice Ritxar Bacete, especialista en género y masculinidades, en su último libro Nuevos hombres buenos. La masculinidad en la era del feminismo.

Marta Macho / Cadena SER

El programa A vivir que son dos días Euskadi, ha citado al escritor vitoriano y a la profesora de la UPV Marta Macho, impulsora del blog Mujeres con ciencia, en Cadena SER Euskadi, para conversar sobre feminismo y el tránsito de los hombres hacia la igualdad de género.

Según Bacete, "el impulso que han dado las mujeres ha cambiado las reglas de juego. La igualdad tiene que ver con la democracia, con la posibilidad de que todas las personas puedan expandir su forma de estar en el mundo de una forma amable, no violenta ni limitada por el hecho de provenir de otro lugar o por el hecho de ser mujer". Sostiene que el cambio ya está aquí y que se está consolidando "una forma de estar en el mundo que reivindica los valores democráticos". "Para ello, explica, son fundamentales los valores democráticos. No puede ser que la mitad de la población tenga unos priviligios". En palabras de Bacete, todos los hombres se resisten al cambio, "otra cosa es que tengan una actitud proactiva para que en su ámbito personal se extienda la equidad".

Ritxar Bacete / Cadena SER

Marta Macho considera que "probablemente, los hombres que quieren un cambio tienen miedo de que el entorno les pueda calificar de 'flojos'. Hay una falsa apariencia de igualdad, es un espejismo". Afirma ser optimista aunque también realista. Y advierte de que "el cambio no es posible sin una alianza con los hombres. Solo nosotras no podemos conseguir el cambio, necesitamos de los aliados varones. Pero es cierto que los hombres deben dar un paso atrás, es decir, los hombres no pueden ser protagonistas. De una vez por todas, las mujeres tienen que ser protagonistas de algo. ¿Quieren también ellos liderar este nuevo movimiento de nuevas masculinidades?", se pregunta.

Bacete apunta que "las mujeres están demandando otro tipo de masculinidad". "El cambio es inevitable", sostiene.