La risa vive, sueña y canta en un convento y en el Congo

La tercera sesión de cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz se desarrolló según lo previsto: lo más interesante de la jornada carnavalera se concentró en la primera parte de la sesión, donde coincidieron la chirigota del Vera 'No tenemos el Congo pa farollilos', y 'Las del convento de Santa María', la chirigota del barrio, que se confirmó como una de las sorpresas más positivas de este año. Antes, el coro de Luis Rivero puso voces con mucho gusto al servicio de todo un espectáculo musical.

CORO VIVE, SUEÑA, CANTA

Luis Rivero vuelve a desplegar su concepto de coro como un gran espectáculo musical. Desde que se alza el telón la música, en varios instrumentos, envuelve las voces masculinas y femeninas que tiene este coro. Es lo más parecido a un musical que puede verse en la modalidad del coro. Cada grupo tiene su sello, y el del coro de Luis Rivero está muy claro: con él ha logrado varios premios pese a las críticas del sector más tradicional de la modalidad, que lo acusa de alejarse de los cánones clásicos.

La presentación, con escaso mensaje, sirve como aperitivo. Primer tango de cuartos de final, el primero que puntúa para el objetivo de ganar el primer premio, que el coro dedica a distintos científicos españoles como Margarita Salas, una científica que “lleva más de 50 años al pie del cañón”. Una letra a la ciencia, y al desconocimiento que tiene la sociedad general de esos “héroes y heroínas que a nadie les interesa”. Giran ese primer piropo a una crítica a los recortes del Gobierno en investigación, con recado incluido a la fama de la que gozan los futbolistas pese a que muchos “roben a Hacienda”.

Segundo tango a los hombres hipócritas que cantan letras contra el machismo pero luego lo practican en el día a día, en sus rutinas. “Que esto no se arregla mientras nos callemos la boca, que en el Carnaval de Cádiz se prostituyen las coplas”, rematan en una crítica muy directa que también ha entonado ya otro grupo este mismo concurso.

Primer cuplé a la detención de Quique Pina, más fresco imposible. Rematan enlazándolo con la polémica sobre Andreíta de la chirigota ‘Una corrida en tu cara’. De gracia va cortito, pero lo más reseñable es la inmediatez. Segundo cuplé a los principales líderes políticos de la ciudad, Teófila Martínez y José María González. Estribillo elegante. Derroche musical y de voces en un popurrí sostenido, con mucho trabajo detrás y animado en líneas generales pero con un mensaje muy limitado más allá del entretenimiento. Muy bonita la cuarteta del flamenco, que despierta oles en el público. Concentran el mensaje en los tangos, han sido ágiles en el primer cuplé y han navegado sobre la precisión de su propuesta musical y vocal en el resto.

Nota del jurado de Radio Cádiz: 6,26

COMPARSA LA NIÑA DEL VIENTO

La comparsa de Rafael Pastrana dejó buenas sensaciones en preliminares y que las confirma, por lo pronto en la presentación, muy comedida hasta que al final se decide a romper. Primer pasodoble muy enrevesado en letra, pero que en resumen es una defensa de la libertad para lanzar cualquier mensaje desde las tablas del Gran Teatro Falla. Segundo pasodoble que comienza en tono desafiante y de nuevo toca el metacarnaval: el protocolo en la fiesta, que copa muchas entradas, denuncian. Hilan la historia desde una aficionada de Cádiz al concurso que no puede disfrutar de las sesiones desde el teatro porque no hay entradas. “Buscan y no encontrarán a gente de Cádiz”, remarcan. Las letras no brillan, más allá del mensaje que intentan expresar.

Cuplés de temática carnavalera: a los tipos de Carnaval y otro en el que nos apuntan que son aficionadas a la lectura y aluden al asesino de comparsistas. Metacarnaval en vena. Cuatro de cuatro en esta comparsa. Popurrí bien interpretado con un mensaje de amor a Cádiz, alguna cuarteta con mensaje de crítica como excepción a la regla. Sin más.

Nota del jurado de Radio Cádiz: 3,93

CHIRIGOTA NO TENEMOS EL CONGO PARA FAROLILLOS

La chirigota del Vera gustó mucho en preliminares y refresca en esta ocasión la presentación con un toquetazo crítico a Julián Muñoz y su reciente fiesta. Los repertorios están vivos y el de esta chirigota no iba a ser menos. Eso sí, la presentación no acaba de cuajar.

Primer pasodoble al Estrecho de Gibraltar, que marca la distancia entre dos mundos: el primer y el tercer mundo. “No existe el segundo”, dicen. Comparan ambas realidades en el pasodoble, con referencias a los excesos del primer mundo y a las necesidades del tercer mundo. “Desde una orilla vemos la otra orilla como un espejismo, no nos separa un Estrecho, nos separa un abismo”. Es el pasodoble serio, porque Vera Luque saca uno en ese tono y el otro más humorístico, que en esta ocasión dedica al metacarnaval. “Que se ve más gente en la Superbowl que en preliminares”, cantan, para insistir en que no entienden “a los flipaos que se marchan embalaos cuando la suya ha cantado”. Era simpático al principio, pero se torna en una crítica seria al final sobre el propio concurso y la actitud de algunos aficionados.

Primer cuplé a Pablo Motos, que “es un baboso y un machista, a su lado Julio Iglesias es como un chiquillo de comunión”. Le invitan a ir al Congo pero le avisan que allí, en vez de barranca, puede encontrar tranca.

Segundo cuplé a la obligación de llevar una botella con agua y lejía para limpiar los excrementos de las mascotas en la vía pública en Cádiz. Explican que se hacen un lío con la situación y que se van hablando con el mojón en la oreja y el móvil en la papelera. Esto es pintura simpaticona de verdad. Buenos cuplés, sin que sean una maravilla pero aumentando el nivel.

Popurrí con puntos, animado, y una cuarteta con el Peñita como protagonista que es de las mejores de popurrí de chirigota de este año. La del SAS, también destacable, porque se mueve en la crítica y el humor comparativo. Buen pase, aunque no termina de romper la chirigota como en años anteriores.

Nota del jurado de Radio Cádiz: 7,39

COMPARSA LA INOPORTUNA

Es la única agrupación de 137 inscritas en el concurso de adultos, cuya letra está escrita por una mujer. Presentación bien cantada, digna de esta fase del concurso. Los pasodobles van, el primero a la precariedad laboral, con mucha carga crítica, y el segundo que amaga con ser un agradecimiento por su pase a cuartos de final pero que se revela un homenaje a Tino Tovar.

Los cuplés, cortitos. Uno a Amaia de Operación Triunfo y el otro con un remate dedicado a ‘La niña del viento’. Estribillo agradable y popurrí, en líneas generales, con una interpretación precisa y mucha sensibilidad. Han merecido el pase y vuelven a demostrarlo en esta fase, que salvo sorpresa será su techo.

Nota del jurado de Radio Cádiz: 4,25

CHIRIGOTA LAS DEL CONVENTO DE SANTA MARÍA

Muy buena planta la de esta chirigota, que tiene maneras muy chirigoteras desde la presentación con una música muy animada y un final de popurrí prematuro y meloso en la primera pieza. Metacarnaval y explicación del tipo. Muy de Cádiz. Primer pasodoble en el que amagan con dedicar la letra al independentismo pero se refieren finalmente a un amigo, llamado Carlos, que ha tenido que emigrar por el paro que hay en Cádiz.

Segundo en el que describen un Cádiz de antes, con Simago, con la Uchi y su bicicleta, la radio de Pepe Benítez y Macarty. “Si esto que te suena a Cádiz suena a ruso, hace tiempo que perdimos la esencia de mi concurso”, apostillan. Reivindican un Carnaval de Cádiz con temas locales.

Cuplés al gran bolsillo de una persona disfrazada de Doraemon en el Salón Manga, y segundo a su cuñada, que se ha puesto Netflix y se ve todo el día Narcos. Imitan expresiones de Pablo Escobar en boca de su cuñada. Rematan que Pepi dijo a su marido “Paco, menudo o plomo” cuando su marido protestó por la comida. Más allá de la distribución de roles, bastante evitable, cuplé simpaticón.

Popurrí en el que decae un poco el ritmo de la chirigota, sobre todo por la cuarteta de la voz en off, aunque en los siguientes compases va poco a poco recuperándose hasta llegar a un final muy movido, mucho menos meloso y más agradable que el que entonaron en la presentación.

Nota del jurado de Radio Cádiz: 6,8

CORO LOS QUEUS DE CÁDIZ

Policías de barrio para el coro de Quico Zamora. Con un patio de butacas semivacío, como suele ser habitual tras el descanso. Presentación con alguna dificultad vocal, y primer tango a la política local. Se centran en el cambio de nombre de la avenida Ramón de Carranza para defender que hay problemas mucho más importantes que atender en la ciudad. Segundo en el que cantan al Nazareno, y reivindican el sonido de la horquilla como eje de la Semana Santa gaditana. El coro tiene problemas de vocalización y, además, las dos letras no han sido brillantes. La primera trata de marcar un posicionamiento sobre un tema muy debatido en la política local, como es el cambio de nombre de algunas calles en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. La letra del segundo tango parece desestructurada.

Los cuplés, cortitos con sifón. El primero parecía destinado a otro final pero se han rendido a la tentación de ser frescos y hacen un cameo con un falso Quique Pina para ayudar a la letra, que tampoco está muy lograda. El segundo es una gracia visual con un jamón muy propia de un anuncio televisivo. Los problemas de vocalización persisten.

El popurrí es muy animado y mejoran bastante el nivel del pase. No sabemos si es por el puesto en el que les ha tocado cantar, pero en preliminares parecían con opciones de llegar mucho más lejos de lo que han demostrado en cuartos. Van a tener muy difícil el pase a tenor del nivel mostrado en este pase.

Nota del jurado de Radio Cádiz: 2,43

COMPARSA LA CARA OCULTA DE LA LUNA

La comparsa dejó división de opiniones, entre los que no entienden esta arriesgada propuesta y los que se rinden ante su autor, Juanma Romero Bey, por su aire extraño y revolucionario. Las olas que suenan en la presentación se paran, en este caso a los cinco segundos, y permite una interpretación mucho más afinada de la primera pieza del repertorio. “Uy”, cantan al final.

Primer pasodoble al verde, “verde que te quiero verde”. Paisajes de verde en una constante repetición del color en la letra, un recurso últimamente muy utilizado por las agrupaciones punteras y que remedan muchos autores como, en este caso, Juanma Romero Bey. Terminan con una crítica al incendio que quema el verde de todos esos paisajes.

Segundo pasodoble en el que piden al alcalde de Cádiz que vuelva a su comparsa, y le piden que Cádiz lo vea en el “patio de coplas que tiene el coliseo”, que es “el único museo que tiene el Carnaval”. El autor dice que prefiere a José María González sobre el escenario con su comparsa que en Fitur, pide que vuelvan con la voz del pueblo llano. “No pierdas un solo día, y cierra dos horas a la semana las puertas de la alcaldía, para que nunca su sillón calle tu voz y se apodere de tu rebeldía”, rematan. Letra en la que critican que se haya despegado de sus orígenes y lo simbolizan desde su condición de comparsista.

Resta claridad y belleza a la interpretación las constantes interjecciones de uno de los componentes de la percusión. Cuplés a su coche y a su intención de dejar el alcohol…pero el año que viene. Regular nada más.

El popurrí sí permite el lucimiento de sus componentes, con fases poco acertadas como el rap carnavalero que interpretan. El grupo canta muy bien, pero la propuesta musical y de letra es demasiado enrevesada como para que pueda brillar el repertorio.

Nota del jurado de Radio Cádiz: 2,57

CHIRIGOTA ESTE AÑO YA NOS DESPEDIMOS

Grupo de solteros en una despedida, que comienzan con una presentación muy animada. Primer pasodoble en el que critican las críticas que han sufrido los grupos del Carnaval de Cádiz este año y se refieren a aquellas que les aludieron como una chirigota machista. Ellos se defienden, señalan que luchan contra el machismo y que el Carnaval de Cádiz es la fiesta de la libertad. El segundo pasodoble es para todos los jóvenes de Andalucía que han tenido que emigrar, “andaluces con dos cojones e inteligentes”, de nuevo en un estilo duro y directo, poco pulido, como la primera letra. Simple con intento de emotividad.

Primer cuplé para lo difícil que es poner una lavadora y segundo a la mala racha goleadora de Cristiano Ronaldo, también con su pareja. Intentan hacer reír. El popurrí tiene algún momento gracioso, goza de ritmo, si bien la hora pesa mucho y el poco empuje del público los arrastra. Bonito homenaje al final del popurrí, aunque poco chirigotero.

COMPARSA EL ORO NEGRO

El pase a cuartos de final de esta comparsa sorprendió a muchos, pero en la presentación despejan algunas dudas con una interpretación con fuerza, refinada y propia de una agrupación de cuartos de final.

En el primer pasodoble recorren la trayectoria de una persona con discapacidad, que es “feliz a su manera” y que, con su ejemplo, enseña a vivir a la gente de su alrededor. Segundo en el que hilan una crítica desde la sangre y al final reivindican, en los dos últimos versos, que se erradique la violencia machista.

Primer cuplé a la apertura de un Mercadona en Cádiz y el segundo al presidente del jurado, Jesús Monje, y al babuchazo que se esperan en semifinales. El popurrí, en la línea del resto del repertorio, barroco en voces en muchas fases y tenue en letra y música.

Nota del jurado de Radio Cádiz: 2,47