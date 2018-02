Cervera: "Son cosas que sorprenden y duelen"

Está siendo una de las semanas más raras de los últimos años en el Cádiz CF. La detención de Quique Pina por un supuesto blanqueo de capitales, con presencia policial mientras el equipo entrenaba ayer en El Rosal alteró el ritmo habitual de los amarillos. Álvaro Cervera, entrenador cadista comparecía ante los medios y aunque no iba a hablar sobre este asunto sí que valoró el estado del grupo: "Estas cosas sorprenden y duelen. No tenemos nada que decir de este tema. Nos encontramos más gente de lo normal, pero en el día a día no nos afecta. Estos temas no afectan al día a día, en los entrenamientos y tal y desde el principio nos hemos aislado. Ayer fue un día extraño, pero solo eso". El entrenador volvió a mandar un mensaje de calma y coherencia: "Nosotros seguimos siendo los mismos. Todo se solucionará y seguiremos bien".

Con el mercado invernal cerrado el técnico reconocía que "no hemos buscado más fichajes que lo que hemos traído. La mejor noticia del mercado es la tranquilidad que hemos mantenido. Ahora mismo necesitamos esos perfiles para competir y coger un punto más alto de competición. El descarte de Sankaré es una pena, no era el paso que queríamos dar, pero hemos tenido que darlo. Es una situación triste".

De cara al partido del sábado, el entrenador no podrá contar con Garrido por sanción. Su sustituto natutal es Fausto Tienza pero no está al nivel de los compañeros tal y como afirma el entrenador: "La idea es contar con fausto, pero físicamente no lo veo y él lo dice".