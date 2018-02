Vizcaíno: "El club no puede estar parado; asumimos todas las operaciones"

El Cádiz vive horas difíciles tras la detención ayer de Quique Pina, consejero delegado del club cadista y dueño junto a Manolo Vizcaíno de Locos por el Balón empresa que posee la mayoría práctica de las acciones de la entidad. Hoy se volvía a reunir el consejo de administración del Cádiz de forma extraordinaria para analizar la situación del club a parir de este momento.

Tras la reunión el presidente del Cádiz Manolo Vizcaíno tomaba la palabra para señalar que "Hemos valorado y hemos tomado decisiones en función de los distintos escenarios que se puedan presentar y determinado los pasos a seguir por el bien de la entidad. Quiero transmitir tranquilidad y que la cruz está al margen. El club seguirá funcionando sin hacer ruido y dejando los egos a parte. Hay dar continuidad al proyecto y remar todos en el mismo sentido. Quiero felicitar como Cádiz CF el magnífico trabajo que hasta ahora está haciendo la dirección deportiva".

El presidente afirmaba que "somos los responsables de la dirección del club y la parcela deportiva la seguirá llevando Juan Carlos Cordero como hasta ahora". Vizcaíno lanzaba un deseo a Pina. "Le deseo la mayor de la suerte a Quique Pina en la declaración de mañana. Soy escrupuloso con la presunción de inocencia".

Con rostro serio Vizcaíno afirmaba que "esto no tiene nada que ver con la entidad sino con el comportamiento de una persona. No hay operaciones de jugadores ni de nada. Cualquier tipo de documentación que se pida se pueda dar. Estoy tranquilo. Locos por el Balón aparece en el auto, pero nadie le ha requerido nada a día de hoy".

Vizcaíno afirmaba que la entidad continuará con su camino. "El club no puede estar parado y nosotros asumimos todas las operaciones del club. Juan Carlos Cordero sigue teniendo sus mismas ocupaciones". También quiso tener un recuerdo para de la gente cercana a Pina que "me acuerdo mucho de sus padres y de sus seres queridos, les deseo mucha suerte. No me olía que podía pasar esto".