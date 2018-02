Chiqui Esteban: "Donde he llegado es mucho más de lo que me pude imaginar"

El periodista Chiqui Esteban (Cádiz, 1980) puede presumir de una carrera meteórica en la infografía internacional. Su currículum es una escalera ascendente que no parece tener final. Empezó en Diario de Cádiz, La Voz de Galicia, Público, La Información... También fue freelance y logró convertirse en un referente de la infografía. Ese nombre le permitió en un momento dado dar el salto hacia América. Estuvo en The Boston Globe cuando ocurrió el terrible atentado en 2013 durante el maratón de esta ciudad, cuya cobertura mereció un Pulitzer, premio del que él participó. Saltó después al National Geographic y de ahí al prestigioso The Washington Post. En menos de dos años ha conseguido ser nombrado director de gráficos.

PREGUNTA. ¿Qué supone para un infografista poder acceder a este cargo?

RESPUESTA. Es algo que nunca me había planteado. No puedo decir que fuera un sueño cumplido sería mentira porque yo soñaba cuando hacía la carrera con un puesto de infografista normal en Diario de Cádiz. Pero, poco a poco, ha ido avanzando la cosa. A pasos pequeños, ha sido llegar hasta aquí , y la verdad es que estoy muy emocionado, con ganas de trabajar, y con la presión enorme de lo que esto supone. Muy contento y todavía no creyéndomelo del todo.

P. ¿Y en qué consiste esta nueva responsabilidad?

R. Yo voy a llevar el equipo de gráficos de The Washington Post, que tiene a 26 personas. Es un trabajo distinto porque estamos en un periódico muy especial. Hacemos gráficos online y para el periódico impreso. Pero hacemos primero online y luego vemos si va en el periódico en papel o no. Hacemos trabajo de innovación, de todo tipo de narrativas visuales. Estamos probando proyectos de realidad aumentada, realidad virtual, narrativa multimedia con mucho vídeo. Nuestro equipo está formado por reporteros, son todos periodistas, son capaces de escribir códigos, hay cartógrafos... Es un equipo que va más allá de lo que se considera estrictamente un equipo de gráficos, en un equipo de narrativas visuales y de innovación.

P. El periódico, en el comunicado de nombramiento, explica la cobertura que ha realizado de acontecimientos muy especiales. ¿Con cuál se quedaría?

R. Para mí vivir mis primeras elecciones a presidente de Estados Unidos en The Washington Post fue algo impresionante. Es algo que sí sueñas cuando te quieres dedicar al periodismo. Fue casi la razón por la que vine aquí, para vivir experiencias como ésta. Ha sido impresionante ver cómo el equipo ha funcionado en esta noche electoral. Ha sido lo más grande.

P. The Washington Post es historia del periodismo por casos como la cobertura del caso Watergate y, más recientemente, es actualidad por la película 'Los archivos del Pentágono'. El equipo del rodaje llegó a visitar su periódico. ¿Cómo fue esa experiencia?

R. Sí, aquí los tuvimos. Vinieron a ver cómo funcionaba el periódico: Meryl Streep, Tom Hanks, Spielberg, el guionista... Fue muy especial, te puedes imaginar, todo el mundo mirando, la gente alrededor de la sala... Por mucho que el periódico tenga estrellas del periodismo poder ver a Meryl Streep es una cosa que no te puede quitar nadie.

P. Estamos en una época de transición. ¿En qué estado de salud se encuentra el periódico de papel en Estados Unidos?

R. Si te soy sincero, es algo que no sigo mucho. Nosotros ahora mismo pensamos en el periodismo que queremos hacer, en las historias que queremos contar y las hacemos online porque sabemos que van a ir ahí, y las ofrecemos al papel y son los editores del papel los que deciden. Obviamente la industria del periódico en papel tiene problemas en todos lados, por bien que le vaya a The Washington Post. Pero, bueno, nosotros estamos apostando por el online como el presente, que es a lo que nos dedicamos, sin denostar el papel, que sigue teniendo su público local y nacional importante.

P. Muchos infografistas españoles tuvieron o quisieron emigrar. ¿Cómo se encuentra la infografía en España? ¿Ha habido algún avance?

R. España ha sido una cuna importantísima de infografistas y mira a los medios americanos y están llenos. A mí se me ha tratado muy bien. Pero, a lo mejor, la manera de trabajar en un departamento de gráficos en España y América distinto. Aquí somos un departamento diferente que busca sus propias historias, que genera ideas, proyectos muy valorados. En España, generalmente, la infografía se considera un trabajo de apoyo, como un servicio para el resto de departamentos. Hay excepciones, eso sí.

P. ¿Y a los españoles se les trata bien ahí en Estados Unidos?

R. Sí, en gráficos hay cierta familla de infografistas españoles. En National Geographic tenemos otra gaditana como es Mónica Serrano, que está haciendo cosas grandísimas. En The Washington Post hemos tenido a Samuel Granados. Ha habido gente en Fox y The New York Times. Al español se le busca y no sólo en Estados Unidos. En The Guardian, en Reino Unido, tenemos a Pablo Gutiérrez y Xaquín González ha sido jefe de gráficos.

P. Hace poco se presentaba en Cádiz la iniciativa la 11.000, una serie de profesionales gaditanos que están en el exterior y que, juntos, quieren contribuir a mejorar la imagen de la provincia. ¿Cuál es tu vínculo con Cádiz y cómo crees que se puede mejorar su imagen?

R. Mi vínculo con Cádiz es que mi familia sigue viviendo allí y sigo yendo cada año, siempre que puedo. Y todos los grupos de WhatsApp que me comentan cómo va el Falla o el Cádiz, aunque yo el Cádiz lo sigo por mi cuenta también. Yo creo que teniendo gente que sale fuera y que, desde dentro, hace cosas importantes, puede demostrar que un gaditano no es más ni menos que un neoyorquino o un madrileño. Y así es como al final cambias o promueves esa imagen: viendo que desde Cádiz o desde fuera un gaditano no es menos ni más grande por más grande o pequeña que sea la ciudad.

P. ¿Se puede llegar más lejos en la infografía internacional?

R. Supongo que se podrá pero, ni mucho menos, me lo planteo. Como estoy, estoy muy contento. Déjame que disfrute donde estoy ahora mismo un tiempo y ya me plantearé el futuro, pero con lo que estoy ahora mismo, donde he llegado es mucho más de lo que me pude imaginar.