Profundo ladrido en el Falla

COMPARSA EL PERRO ANDALÚ

Enorme presentación de este perro que muerde. Primer pasodoble a las críticas recibidas por la serie La Peste. "Pobrecito castellano, no pueden seguir nuestro acento, le cuesta hablar con nosotros, los perros que lo subttitulen". Buena letra defendiendo la cultura andaluza. Algo más enrevesada la letra del segundo pasodoble. Cuesta entender lo que parece ser la historia de un religioso hacia una mujer, que se enfrenta a la Iglesia. Deja una sensación de impotencia y decepción. Cuplés animados. El grupo se crece en el popurrí, aunque lo desconcertante de los pasodobles provoca cierto aire de no haber cumplido las grandes expectativas que hay sobre esta comparsa. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 6,50

CORO Y SIN EMBARGO TE QUIERO

El coro de Paco Mora deja una agradable actuación que, sin brillar ni derroche de potencia, completa un pase muy acertado. Los tangos los dedican a dos temas ya tocados en el Falla. El primero a la guerra de banderas en su barrio. Pero él se queda con otras banderas, los monos de astilleros colgados de los tendederos, las camisetas del Cádiz. "Las verdaderas banderas tendidas de mi barrio". Segundo tango, a los problemas de vivienda de la ciudad y crítica con la mano abierta al obispado de Cádiz por mantener propiedades sin uso. Cuplés de buen nivel, sobre el nuevo logo del concurso y la apetencia por los gimnasios. Puede luchar por el pase sin problemas. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,07

CHIRIGOTA ÉRASE UNA VEZ LA CHIRIGOTA

La chirigota de Miguel Choza gusta desde la presentación con una gran interpretación del Popo. La idea estaba bien a priori: usar los personajes de la célebre serie de la tele mezclada con tipos míticos de chirigotas. La idea estaba bien, pero luego todo es un lío grande. Empiezan por una chirigota y se ponen a cantar a otra cosa, anuncian un homenaje a Las Viudas, pero luego no es así. El resultado es algo confuso. Primer pasodoble para el alcalde de Cádiz, al que critican por algunos asuntos que han sido polémica como el cambio de nombre del estadio. "No hagas de Cádiz una comparsa". No se entiende ese uso despectivo de la modalidad más seria del carnaval. Segundo pasodoble, un canto a favor de que mujeres saquen chirigotas "Y con los criticones, te haces con tu pelo, tirabuzones". Lamentable primer cuplé sobre una pareja gai que les cría. Segundo, más acertado y aplaudido, sobre la competencia con chirigotas de Sevilla. "Dónde se ha visto 12 negros en una playa de Sevilla", por el Bizcocho. El popurrí tiene otro momento desafortunado contra Andrea Janeiro. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 4,71

COMPARSA OBDC: EL JOVEN OBISPO

La comparsa de Germán Rendón se presenta con un poderío de voces. Primer pasodoble contra la homofobia. Un repaso a los ataques que sufren gais y lesbianas. Críticas a los carnavaleros que han usado a los homosexuales para escarnio. El autor admite haber sido uno de ellos. "Sólo veo una palabras, es la maldita homofobia". Segunda letra, a la sanidad andaluza, un repaso a los problemas de los hospitales de cada provincia. Muy bien hilado, con un remate contra Susana Díaz, a la que llaman cáncer por ir quitando la vida de Andalucía. Muy aplaudido. Buen primer cuplé a Enrique Miranda, y sus continuas apariciones en Onda Cádiz; peor el segundo, algo más zafio. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 6,00

CUARTETO EL TRÍO

El cuarteto de los niños vuelve a conseguir muchas risas con una parodia en la que inciden en su idea de crear un grupo. Se alejan del estilo rimado y más clásico, con algunas licencias que también hacen reír. Los cuplés, sobre embutidos y dibujos en el ombligo, sobrepasan los límites del buen gusto. En el tema libre se desmelenan y logran más aplausos, aunque la idea del cuarteto más puro se difumina. Sale el Masluma de Santa María, un flamenco reaggetonero, mucho baile y poco carnaval. No obstante, se ganan al público. Si los vecinos del primero, en referencia al jurado, prometen traer una cuartetera, la Gogó de la Viña. Hay que destacar el desaparpajo de los tres y el gran nivel interpretativo. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 6,60

CHIRIGOTA NO TE QUEMES TODAVÍA

Los africanos del Bizcocho entierran a Manuel y sacan a Macario, el gran bailarín que se descubrió en el gallinero durante preliminares. Pasodoble un poco forzado a Andalucía, con una comparación discutible sobre el tercer mundo y nuestra comunidad. Segunda letra, de gran emoción, al carnaval que oían en la radio desde niños. Bonito homenaje al gran Juan Manzorro. Los pasodobles tienen varios golpes divertidos. En los cuplés pasan sin pena ni gloria con una letra a las camisetas de Messi. En cambio, sobresale una nueva letra dedicada a Andrea Janeiro. Hecha con arte y bien rematado. El popurrí mantiene la sonrisa. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 6,46

CORO LOS CHIMENEA

El coro suma una nueva vibrante presentación para limpiar de hollín las chimeneas del Falla. Primer tango para hablar de una mujer que, en un principio, parece la exalcaldesa y termina siendo la Virgen del Rosario, a la que dedican una encendida loa.. Segundo tango, una propuesta al alcalde de Cádiz. Que pongan una chimenea al Teatro Falla, para disipar tanta cortina de humo. Reclaman husillos nuevos frente a los cuartetos en los que se han convertido los plenos. Remate crítico contra el alcalde por "vender el humo del carnaval" mientras la ciudad se hunde. Cuplés animados. El primer sobre un niño fan de Harry Potter, con gran varita. En el popurrí destaca, de nuevo, el conjunto de voces. Muy buenas expectativas para este coro, que tiene potencial para llegar a lo más alto. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 7,50

COMPARSA LA CUMBRE

Esta comparsa de Alcalá de Guadaíra, con música de Luis Rivero, se presenta bien afinada y cantada. El primer pasodoble al concurso de carnaval para "sevillanos", algo desfasada porque ese certamen de la Diputación de Sevilla se suspendió. También recoge una crítica a los patriotismos. "Hay quien no digiere que vengamos a disfrutar el carnaval desde fuera". Segundo pasodoble, de gran emoción, casi sin instrumentación, dedicado a un niño autista. El nivel baja en cuplés, con letras a las cachimbas y a una expedición en la montaña sin demasiada eficacia. En el popurrí, que se hace una cumbre de un 8.000, logran algún momento bonito, pero no parece que estos alpinistas vayan a a llegar a la cima. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 4,82

CHIRIGOTA LOS QUE SE METEN EN TODAS LAS CONVERSACIONES

Los emoticonos vienen con menos fuerza y sin mucha gracias. Lamentables letras de pasodoble. Espeluznante primera historia sobre una "princesita" que encuentra un hombre que acaba maltrantándola y acaba "durmiendo" para siempre. Escribir así a la violencia machista debería restar puntos. No mucho mejor el segundo pasodoble sobre el concurso de carnaval para sevillanos, escrito de forma muy infantil. Los cuplés mantienen el (bajo) nivel de estos emojis, sobre una relación sexual con aceite de por medio, y otra irrepetible, de nuevo, con aceite. El popurrí no logra cobertura para conectarse con el público. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 1,19

