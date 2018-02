Una banda de rock galés dedica una canción a la Guerra Civil Española

Segundo programa de la serie 'La historia detrás de la canción', donde el colaborador de 'Hoy por hoy Cartagena', el historiador José Ibarra, nos habla de un tema musical del grupo galés Manic Street Preachers compuesto en 1998, que detalla algún episodio de la Guerra Civil Española.

IF YOU TOLERATE THIS. MANIC STREET PREACHERS

¿Cómo es posible que la guerra civil española pudiera interesar como tema para una canción a un grupo de pop británico de los años noventa? Es sorprendente que los galeses Manic Street Preachers, se inspiraran en un episodio de nuestra contienda de hace ochenta años para componer uno de sus mejores temas: “If you tolerate this… your children will be next”. Si toleráis esto, vuestros hijos serán los siguientes…

Fotos cortesía José Ibarra

A pesar de su alocado nombre, 'los predicadores maniacos de la calle', Manic Street Preachers, es un grupo bastante serio y sólido, autor de canciones de preciosa factura, cuidadas letras y temas de corte intelectual, siguiendo una vieja tradición de cierta línea del pop británico. La inspiración les vino tras visionar un cartel republicano que llamaba a la solidaridad internacional tras los despiadados bombardeos franquistas en diversas ciudades españolas (Cartagena entre ellas, por cierto).

Fotos cortesía José Ibarra

En dicho cartel aparece el cadáver de una niña muerta en esos bombardeos, con multitud de siluetas de aviones que la rodean y ese mensaje directo: 'If you tolerate this, your children will be next', que es el insistente estribillo de la canción: "si toleráis esto, vuestros hijos serán los siguientes". Era una llamada a las Brigadas Internacionales para que vinieran a España a ayudar a la República a combatir al fascismo. Se avisaba con esa frase a los ingleses de que, si no hacían nada, ellos y sus hijos también sufrirían lo mismo, lo cual fue totalmente cierto porque muy pocos años después de la guerra española, fueron los ingleses los que sufrieron, ellos y sus hijos, los bombardeos alemanes en la segunda guerra mundial. Y otra frase dura, bélica, española y pistolera: "si puedes matar conejos, también puedes matar fascistas". Es otro ácido verso de esta canción tan triste y tan hermosa.

Siempre se dijo que la guerra civil española, fue la antesala de la guerra europea y esta canción británica de 1998 es testigo de ello. Fue un éxito total de este grupo en las listas inglesas, y además de su tema y de su letra, destaca por su estribillo, su épica, su melancolía y esas guitarras que imitan el vuelo de los aviones y el sonido de los bombardeos.

Fotos cortesía José Ibarra