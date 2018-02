El juzgado archiva el caso del Hotel Peninsular

El juzgado de instrucción nº 5 de Cartagena ha archivado la investigación sobre la compra del antiguo hotel Peninsular por parte del Ayuntamiento de Cartagena.

Se levanta así la imputación por cuatro delitos de corrupción que pesaba sobre el exalcalde José López.

Hace unos días, el Grupo Municipal Movimiento Ciudadano informaba de que había recibido comunicación del dictamen emitido por la Intervención General de la Administración del Estado valorando el proceso que había desembocado en la expropiación del Hotel Peninsular por parte del Consistorio y que determinó que "no se apreciaba que la adquirían de este inmueble incumpliera ninguna de las normas que regulan la adquisición de bienes por los municipios mediante el procedimiento de expropiación forzosa.

En su cuenta de Twitter, el ex alcalde de Cartagena hace referencia al archivo de esta investigación, y señala que "los políticos mediocres, difamadores y mentirosos se quedan sin su juguete favorito ¿Saben por qué? Porque no somos como ellos, no somos corruptos, no robamos ni les dejamos hacerlo (en alusión a MC).

Fuentes de MC, han apuntado a Radio Cartagena, que "el PP denunció al entonces alcalde de Cartagena porque esta operación de venta por parte del Ayuntamiento se había hecho con un prodecimiento extremadamente rápido para favorecer a miembros del partido".

Ahora el juzgado archiva esta querella, y lo hace, según estas mismas fuentes, basándose en dos cuestiones como son que "el procedimiento ha sido el correcto, según los informes solicitados al ayuntamiento de Cartagena y a otras instancias superiores", que "reiteran que el procedimiento no puede ser considerado procedimeinto rápido porque comienza mucho año antes, concretamente en el año 2004 cuando gobernaba el PP y cuya fecha esta reflejada en un escrito del director gerente de la Sociedad Casco Antiguo que se dirige al concejal de urbanismo de entonces.

La Cantidad de la venta del inmueble por parte del ayuntamiento fue fijada por la técnico municipal que valoró y tasó el edificio en 505.609 euros.

Según MC Cartagena, José López, como alcalde en ese momento no negoció el precio, sino el que consideraron oportuno los técnicos municipales.

Finalmente, desde el MC se apunta que lo único que hizo José López, fue finalizar una expropiación que el PP empezó en el año 2007 y que su pudo finalizar en el 2017.