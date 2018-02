Desalojan a unas 20 personas tras un desprendimiento en un centro de salud

Un centro de salud de la Vall d'Uixó, el de mayor antigüedad, tuvo que ser evacuado ayer por la tarde de manera preventiva después de que se produjera un desprendimiento en la cubierta exterior que afortunadamente no causó daños personales.

El desprendimiento de cascotes se produjo en torno a las 15:50 horas en un lateral de la fachada exterior que se mostraba agrietada y abombada en gran medida. El Consorcio de Bomberos de Castellón movilizó una dotación del parque de Plana Baixa y de manera preventiva se desalojó del centro a unas 20 personas, entre personal y pacientes, sin que nadie resultara herido.

Tras lo sucedido, los técnicos del consistorio y de la Generalitat se desplazaron hasta la zona para elaborar las primeras valoraciones de daños. Según la primera inspección realizada, la estructura del edificio no presenta ningún problema de estabilidad. No obstante, por precaución y para garantizar la seguridad, hasta que no finalicen las catas e inspecciones y los técnicos emitan informe, las citas se han derivado al Centro de Salud 1, ubicado en la calle Octavi Ten.

El Centro de Salud II no prestará servicio asistencial hasta que no se garantice la seguridad para usuarios y profesionales.