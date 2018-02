Científicos del CENIEH estudian por primera vez fósiles del "hombre de Pekín"

Científicos del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) forman parte del equipo que acaba de publicar en la revista Scientific Reports un artículo en el que se estudian por primera vez los restos fósiles originales que se conservan del “hombre de Pekín”, ha informado el centro español, con sede en Burgos, en nota de prensa. Se trata de seis dientes de Homo erectus hallados a mediados del siglo XX en el yacimiento del Pleistoceno Medio de Zhoukoudian (Pekín).

Según los autores de este artículo, titulado "The fossil teeth of the Peking Man” (“Los dientes fósiles del hombre de Pekín”), existen similitudes entre los dientes de Zhoukoudian con los de otros yacimientos chinos de un periodo similar, pero también diferencias con otros dientes atribuidos tanto a Homo erectus y a otras especies de homininos de África y Europa. De hecho, desde el CENIEH confían en que este trabajo abra las puertas de manera definitiva a una revisión de todo el material humano fósil del Lejano Oriente.

El material arqueológico y paleontológico (incluidos numerosos restos humanos) de este yacimiento chino, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, se perdió durante la Segunda Guerra Mundial mientras se trasladaba a Estados Unidos. Solo quedan seis dientes originales, encontrados entre 1949 y 1966, que hasta ahora no se habían estudiado de forma directa.

En su estudio han participado María Martinón-Torres, directora del CENIEH, y José María Bermúdez de Castro, coordinador del programa de Paleobiología de homínidos del centro.