El equipo, a Montecastillo

El equipo se marcha este jueves al hotel Montecastillo, en Jerez, para realizar una concentración hasta el sábado que viene. Allí, Jorge Romero aprovechará para acoplar a los nuevos fichajes y que éstos convivan con sus compañeros de vestuario. Nueve fichajes es casi medio equipo y unos días de trabajo concentrado es muy bien recibido por los jugadores y también por la afición.

Romero tendrá muchas más alternativas para el once titular del domingo, a pesar de que no podrá contar con Fernández sancionado ni con Edu Ramos, convaleciente tras el golpe recibido el pasado fin de semana.

El equipo trabajará en Jerez para preparar ese duelo ante el Barça B en el que solo vale la victoria para seguir con opciones de permanencia al final de temporada. Gente como Narváez, Aythami, Jesús Valentín, Araujo o Montelongo vienen en un buen estado de forma y podrían ser titulares ya. Otros como Reyes no están para los noventa minutos.