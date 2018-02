CTA pide eliminar el requisito de las 35 peonadas para cobrar el subsidio

El sindicato CTA denuncia el incumplimiento del convenio del campo en la provicnia de Córdoba, especialmente en las campañas del olivar y de la recogida de la naranja. Incumplimientos que son más graves en el caso de los trabajadores inmigrantes y que se centran en impagos de los jornales, en pagos en negro con el reconocimiento de solo una parte de las jornadas cotizadas a la Seguridad Social , en el uso de la modalidad de trabajo "a destajo", en lugar de "a jornal", e incluso en el pago de cantidades ínfimas por más de 8 horas de trabajo diarias realizadas

Son denuncias del sindicato CTA que asegura además que la inspección de trabajo no actúa como quisieran y que los trabajadores no denuncian porque tienen miedo a perder su empleo, a que no los contraten más en esos tajos, o a represalias por sacar a la luz esta situación.

El sindicato por otro lado, ha pedido que se elimine el requisito de las 35 peonadas para cobrar el subsidio agrario, y ha lamentado que una situación de irregularidad, que la CTA atribuye a los empresarios y que afecta a unos 300 trabjadores del campo en la provincia, que están acusados de falsear peonadas para poder optar al cobro de los subsidios de deempleo agrarios