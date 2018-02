Ante la Real con lo puesto

La lista de convocados para el choque de mañana en Donosti, no ha dejado demasiadas sorpresas. Con las bajas confirmadas de Mosquera y Sidnei por lesión, además de las sanciones de Andone y Borges, la convocatoria ha quedado cerrada prácticamente de manera automática.

Cristóbal ha citado de nuevo a Emre Çolak tras el episodio de indisciplina del turco. Además recupera a Albentosa para un choque en el que el de Alzira y Fabian Schär serán los únicos centrales disponibles. En la citación debuta Krohn Dehli y lo hace con serias opciones de poder debutar en Anoeta.

En el entrenamiento a puerta cerrada de esta mañana en Abegondo, el técnico no ha probado un once estable, aunque a raíz de lo ensayado a lo largo de la semana y en la propia sesión de hoy, el equipo inicial no diferirá mucho del compuesto por Rubén; Juanfran, Albentosa, Schär, Luisinho; Guilherme, Valverde, Krohn Dehli; Fede Cartabia, Adrián y Lucas Pérez.