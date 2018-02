Tino Fernández confía en la plantilla y el entrenador

Tino Fernández confía en lo que tiene. Pese a acabar el mercado de fichajes sin la llegada del esperado mediocentro defensivo, el presidente mantiene el discurso del verano: hay equipo para conseguir el objetivo. Un discurso que no impide que se reconozca que la búsqueda de ese centrocampista, "podría ser también un central", continúa, eso sí, restringida al mercado de jugadores libres. Durante la rueda de prensa, el responsable de la entidad ha dejado claro su voluntad de no incorporar futbolistas sin un mínimo de garantías de que puedan aportar. "Necesitamos jugadores que sean relevantes. Los del año pasado, por ser autocríticos porque yo era el presidente, no lo fueron".

El presidente ha admitido no haber encontrado "lo que deseábamos, no ha encajado informe técnico, ganas de venir y disponibilidad económica", en referencia a la ausencia del mediocentro, aunque insiste en su confianza en el plantel, afirmando que "la plantilla no está coja, sigo creyendo que hay una buena plantilla". El refuerzo al vestuario ha alcanzado también al míster, al que ha asegurado en su puesto "pase lo que pase mañana ante la Real Sociedad". "Cristóbal hace un trabajo bueno y serio" ha manifestado el máximo responsable del club.

Acerca de las nuevas incorporaciones, Tino Fernández ha destacado de Bóveda y Krohn Dehli tanto su perfil futbolístico como lo que pueden aportar dentro de la caseta. "Vienen de equipos importantes, acostumbrados a pelear por grandes obejtivos y cumplen ese perfil". También ha querdio mostrar su confianza en el meta ucraniano Koval: "No ha habido operaciones importantes en la portería en España. De todas las propuestas que hemos tenido, con suplentes de equipos de Champions incluido, nos pusieron como mejor opción Maksym Koval".

Durante la rueda de prensa, el presidente ha querido analizar el momento que vive el equipo, reconociendo que "algo no hemos bien si no hemos crecido lo que pensábamos que íbamos a crecer", al tiempo que mostraba su esperanza en que el Deportivo escape de los puestos de descenso ya que "tenemos 7 partidos con rivales de nuestra zona en la tabla, queda mucho".

En el análisis del presidente no han faltado algunos nombres propios como Çolak, Arribas o Andone. Sobre el turco ha mostrado su deseo de que se retome la normlaidad con él, luego de la inclusión en la convocatoria para el partido de mañana. Al respecto de la salida de Arribas y las dudas que genera el hecho de haberse quedado solo con tres centrales, Tino Fernández explicó que la operación se hizo con el visto bueno de la parcela deportiva y para contentar a un jugador que había ostrado su deseo de marcharse. Andone ha sido otro de los animadores del mercado, con la oferta del Brighton para hacerse con sus servicios. El mandatario mostró su negativa a vender al delantero rumano, explicando que el hecho de haber recibido a los enviados de club inglés se debió a una simple cuestión de cortesía. Por último también se refirió a Gerard Valentín, un lateral que se queda como tercera opción en su demarcación y del que explicó haber sido el propio lateral el que decidió permanecer en el Deportivo pese a tener ofertas.

Con el mercado cerrado, la prioridad ahora se traslada a un área deportiva que se ha quedado como un solar con la salidas de Fernando Vidal y Richard Barral. El presidente ha reconocido haber empezado ya a "definir la nueva dirección deportiva". La entidad se centra en "analizar propuestas, modelo, objetivo, equipos de trabajo, metodología, tecnología, informes de gestión... Queremos recibir propuestas de modelos". Una reconstrucción a un departamento donde también se ampliará personal, algo a lo que "nunca me negué" afirmó Tino Fernández.

Por último, el cabeza visible del consejo de administración reconoció tener "poca disponibilidad monetaria" para afrontar un fichaje en el mercado de jugadores lilbres. Entonó la autocrítica para valorar la campaña actual. "Soy responsable en la misma medida que lo soy en todo lo demás. En lo que sale bien y en lo que sale mal".