... lo he flipado con la superluna

¿La han visto ayer? ¿La superluna? Yo tampoco, y ya me voy a tener que esperar hasta 2037 para volver a verla... Aunque bueno, visto lo visto... ¿cuántas superlunas recuerdan en los últimos años? Porque esta es la tercera superluna en menos de dos meses, y esta llevaba el sobrenombre de "superluna azul rojo sangre". Yo creo que ya hay más superlunas que Pokèmons.

Probablemente Wicho se lo cuente en unos minutos con más detalle pero esta tenía de particular que coincidía con un eclipse de luna, principalmente apreciable en el Pacífico, y que es la segunda luna llena en un mes, que vale, que ya es una coincidencia curiosa pero igual no es tan para fliparlo. Sobre todo porque aunque le llamasen superluna, esta no ha estado precisamente en el perigeo, el tramo de la órbita de la luna más cercano a la Tierra.

Y aunque estuviese en el punto más cercano a la Tierra, sólo sería como un 7% más grande que la luna en su distancia media. Piensen si les digo que hay dos granos de arroz en un plato y uno es un 7% más grande que el otro, pues que igual no nos damos ni cuenta. O si quieren pueden hacer la prueba con una moneda de 5 céntimos y otra de 10 céntimos. La de cinco es esa superluna, rojiza, y la de diez es una luna así a tamaño medio, no es fácil ver la diferencia de tamaño y además si ponen una encima de la otra casi se cubren totalmente, pues algo así pasa con la superluna respecto a sus hermanas no tan súper.

Entonces, ¿por qué hay esas fotos tan chulas de la luna tan gigantona al lado de edificios y montañas? Pues es todo una cuestión de perspectiva y usar objetos de referencia para comparar, cosa que no tenemos cuando la luna está ya en lo alto. Es como si ven a Fernando Romay a mi lado, pues sí, pero igual si lo ven solo haciendo el muerto en el mar pues igual no saben si es tan alto o no. Pero lo pueden hacer tanto con una superluna como con una luna diesel. Que igual este ejemplo ha sido una cacota, pero en resumen, y como dice el astrónomo indignado a algunos medios: "La superluna es una luna normal".