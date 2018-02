El Metal Lube Rally en la “VI Ruta Solidaria de Huéscar”

El pasado fin de semana, el equipo Metal Lube Rally Raid Team estuvo presente en la “VI Ruta Solidaria Ciudad de Huéscar” como viene haciendo año tras año desde la inauguración de la misma.

Toda la familia Metal Lube, Pochola Hernández y Jose Augusto “Capu”, se desplazaron a Huéscar para estar presentes en este acto que organiza el Club Huéscar 4x4, a beneficio este año de la Asociación Granadadown y que contó con más de 250 participantes.

Pochola comentaba que:” Yo no he podido estar al cien por cien ya que estoy convaleciente de una operación de rodilla, pero no podía faltar a esta ruta ya que siempre se hace a beneficio de alguna asociación y siendo un acto benéfico, siempre tenemos que estar allí para apoyarles.”

En la citada ruta se hizo reconociendo a Juan Miguel Martínez de Metal Lube y se entregó a su hijo una placa en agradecimiento a su persona por su colaboración durante todos estos años.

El camión del equipo también tuvo su reconocimiento consiguiendo el premio al camión 4x4 más espectacular.

El equipo quiere agradecer la invitación que todos los años recibe por parte de Javier Gómez del Club Huéscar 4x4.