Los indecisos disfrutan del López

Esta murga se presentaba en el concurso bajo el lema “Las reinas de la fiesta” y sus componentes ayer desvelaron un tipo que quiere ser la delicia de los niños: esponjitas de gominola. Sobre el escenario se presentaron con una pantalla en el telón de fondo y una enorme tarta de cumpleaños.

Antes de su actuación confesaban que solo querían divertirse y parece que lo han conseguido. Sin embargo, su actuación tiene muchos aspectos que mejorar. La ausencia de micrófonos no ayudó a que sus letras se entendieran y desafinaron demasiado. Saben sus limitaciones, pero lo que quieren es contribuir a la fiesta y pasárselo bien, algo que consiguen sobre el escenario.

Cantaron a las enfermedades raras, a los micrófonos y, sobre todo al tipo, acordándose de Cataluña, de Fragoso y del AVE. En la despedida demostraron que quieren, por encima de todo, disfrutar de la experiencia de cantar en el López.

20 D’Copas se independiza

El primer presidente de una Extremadura independiente es un camarero que se ha hartado de servir. Es el montaje de 20 D’Copas para este concurso de 2018, un personaje ‘Toni, El Enrea’ que como buen político, ya se ha acostumbrado a prometer de la mano de su partido político, el ‘PARIPÉ’.

El escenario está inspirado en un bar de toda la vida. Tanto en presentación como en la despedida tuvieron una conversación ficcionada con Manuel Rojas, el que fuera alcalde de Badajoz. Su actuación está llena de referencias a la política. Cantaron a Cataluña y a la corrupción en el primer pasodoble, además de las numerosas referencias al tipo. Destacó su segundo pasodoble, en el que cantaron a las mujeres y a la igualdad.

Esta murga tiene una de las mejores apuestas del concurso. Una de sus figurantes es una intérprete de lengua de signos que hace la actuación accesible para personas sordas. También han realizado una audio guía para que su montaje pueda ser disfrutado por personas invidentes. Esperan que estas iniciativas tengan continuidad por parte del resto de murgas y tengan el apoyo del ayuntamiento.

Cadena SER - Jorge Balaguer Bertoméu

Los Jediondos están sembrados

Agustín Alegre va a ser uno de los personajes de este Carnaval. Es un ‘jediondo’ al que no le gusta la fiesta y critica a todo el que se lo pasa bien. Agustín no sonríe, pero no le hace falta, ya lo hace el público por él.

La actuación es crítica y tremendamente divertida. El personaje aparece en las tablas huyendo de los músicos de comparsas y murgas, que ofrecen un contraste visual muy fuerte con el tipo, vestido de negro de la cabeza a los pies. Con el estilo de Los Niños y Los Murallitas, esta murga utiliza la carcajada para sacar a la palestra los papeles de Bárcenas, los que se quejan contra el ruido del Casco Antiguo o el camalote del Guadiana.

Cadena SER - Jorge Balaguer Bertoméu

Los Water, una murga como Dios Manda

Dios ha llegado al concurso de murgas, y parece que viene para quedarse. Los Water Closet son los señores de la creación con una actuación con mucho ritmo y muy divertida.

Se presentaron con ritmos tropicales y una trompeta, que luego dio paso a dos pasodobles notables. El mayor peso de la actuación lo llevaron dos cuplés brillantes y un popurrí que aspira a ser el mejor del concurso. En la despedida hicieron un repaso a los Diez Mandamientos del Carnaval. Nos quedamos con uno: santificarás la fiesta.

Cadena SER - Jorge Balaguer Bertoméu