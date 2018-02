El TSJA confirma la sentencia absolutoria por el doble crimen de Almonte

"Son cuatro años de sufrimiento que se han focalizado en él durante los últimos tres años y medio, y él ahora mismo está nervioso, tremendamente feliz y tranquilo desde el primer día". Es lo que ha contado a la SER Juan Ángel Rivera, abogado miembro de la defensa de de Francisco Javier Medina.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la sentencia absolutoria del acusado del doble crimen de Almonte. La Sala indica que el Jurado “con un razonamiento perfectamente comprensible valora como ‘poco probable’ que, con todos los datos recabados, hubiese tenido tiempo para realizar los hechos que se le atribuían". La Sala Civil y Penal del TSJA ha confirma la sentencia de la Audiencia de Huelva por la que se absolvió a Francisco Javier Medina de los delitos de asesinato por el doble crimen de Almonte. En el suceso fallecieron Miguel Ángel Domínguez y su hija María, de sólo ocho años.

Medina fue declarado no culplable por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Huelva. Ahora el TSJA desestima la petición de repetir el juicio que habían presentado la acusación particular y la fiscalía, que entendía que había falta de motivación en el veredicto. El TSJA considera que la motivación del veredicto del jurado "no es arbitraria y es compatible con el principio in dubio pro reo", es decir, el que establece dudas sobre la culpabilidad del acusado.

"Las propias acusaciones eran conocedoras de la falta de motivación del recurso que habían interpuesto", según Juan Ángel Rivera, que lamenta igualmente la situación vivida por Francisco Javier Medina durante las semanas previas a la vista celebrada en el TSJA. "Ha sido muy doloroso ver los programas televisivos y radiofónicos en los que se ha acusado infundadamente a Fran, vertiendo sobre él barbaridades. Todo eso ha resultado traumático y doloroso para nosotros", ha zanjado.