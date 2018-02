El ERE de Heineken no afectará al centro de producción de Jaén

Enero de 2018 terminaba en Jaén con el anuncio de un "proceso colectivo para la reorganización de determinadas áreas de la Compañía Heineken España" y febrero comienza con el anuncio de que este Expediente de Regulación de Empleo que prepara la firma cervecera no afectará a los trabajadores de producción de la fábrica de Jaén, aunque no se sabe, de momento, si en él puede estar incluido algún empleado de la oficina comercial.

Eso es lo que se extrae del comunicado remitido por Heineken España, que en Jaén tiene 130 trabajadores, y de las palabras a Radio Jaén del presidente del Comité de Empresa de la fábrica jiennense, Juan Carlos Brocal, que ha pedido tranquilidad y una valoración prudente porque la negociación acaba de empezar. "A la fábrica de Jaén, a producción, no le va a afectar en absoluto, en ningún puesto de trabajo. Podría afectar a algún puesto de comercial, porque aquí también tenemos la delegación, pero hasta que no veamos la documentación y la empresa nos diga las posiciones todavía no sabemos si afectará o no", ha explicado Brocal.

La compañía anunciaba en su comunicado de prensa un proceso colectivo de reorganización de determinadas áreas que afectará a 220 trabajadores y posiciones repartidas principalmente en los centros de Madrid, Sevilla y Valencia, aunque también señala que el resto, unos 36, estarían repartidos entre las demás oficinas comerciales de la compañía.

"Proceso habitual"

Desde la representación sindical han indicado que ahora se inicia el periodo de negociación, que puede durar hasta 30 días, y por ello desde el Comité de Empresa piden sigilo y avanzan que intentarán negociar con buena fe. Además, la empresa ha pretendido aplacar el nerviosismo creado en algunas fábricas de la firma señalando que es un "proceso habitual", vinculado a las condiciones que se acordaron en el Convenio Coletivo y que ya en el pasado se han realizado este tipo de negociaciones siempre basadas en medidas no traumáticas, afectando fundamentalmente a trabajadores en edades cercanas a la jubilación.