Marcos Drommel completa la plantilla con el objetivo del ascenso

Ya no habrá más presentaciones de jugadores. Con la llegada de Marcos Drommel se cierra, por fin, ese capítulo en el Real Jaén con 22 fichas que deberán ser las que llevan al equipo al ansiado y prometido ascenso de categoría. Según el director deportivo este jugador es "la última pieza que faltaba para completar el puzzle que queríamos. Es un jugador, como todos los sub 23 que tenemos con pasado en filiales importantes y un nivel superior".

Como el entrenador quería, la plantilla está compuesta con dos jugadores por puesto, por lo que la competencia desde ahora será más fuerte. Para el linarense, ya jugador del Real Jaén por lo que resta de la actual temporada y la venidera, llegar a este equipo "ha sido una sorpresa que saliera esta oportunidad y sólo tengo palabras de agradecimiento a este club por la oportunidad que me ofrecen. Estoy contento y muy ilusionado".

Para Drommel no supone ningún trauma bajar de categoría ya que para el jugador la historia de este club es muy atractiva y además "se han dado unas circunstancias que no me daban margen de maniobra. Pocos jugadores, y me refiero a mis compañeros en Córdoba, saldrán tan beneficiados como yo".