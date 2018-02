"Me subí un día a este barco y ahora no era el momento de irme"

Estuvo muy cerca Pedro Carrión de dejar el Xerez CD para iniciar una nueva aventura en Algeciras. Poco antes del cierre del mercado invernal de fichajes, el club campo gibraltareño, se puso en contacto con el delantero azulino para incorporarle a sus filas, tras la marcha de Chico.

Su entrenador, José Antonio Asián, había puesto mucho interés en el fichaje del ariete, que durante la jornada del miércoles valoró la posibilidad de cambiar de aires. Un objetivo en la parte alta de la clasificación y mayor estabilidad económica, sedujeron inicialmente al isleño, que al final decidió seguir defendiendo la camiseta del Xerez CD.

En declaraciones a la Cadena SER, Carrión confirma la oferta del Algeciras y explicó los motivos que le hicieron valorar un posible cambio de destino: ”Algunos compañeros míos han tenido que buscar la salida, yo llegué a planteármelo, pero al final hablando con Vicente y con Juanmi (Becerra) decidimos que seguiría en el Xerez ayudando al equipo a intentar conseguir los objetivos”.

El delantero llegó con un propósito, el de ayudar al equipo en su objetivo ahora de permanencia en Tercera, “yo me involucro demasiado con las cosas y con la edad que tengo no me veía otra vez moviéndome de sitio o pelando por otros objetivos u otros colores, al final tofos hemos podido hacer un esfuerzo y seguiremos luchando por este club”.

Recién cumplido los 40 años, también él se sorprende que a estas alturas algún equipo quiera ficharle y mucho más si se trata de uno de los aspirantes al ascenso de categoría: “es verdad que quizás no me lo esperaba y más con la edad que tengo, pero hay clubes que quieren pescar en río revuelto y tanto Arcos como Los Barrios o equipos de más lejos ha hablado con jugadores de aquí, es normal, porque saben la situación en la que estamos. A mí me sorprendió por la edad peroJosé Antonio Asián – entrenador del Algeciras- me dijo que la edad le daba igual, sabía que estaba haciendo goles y que me quería allí”.

Al final decidió quedarse, a pesar del futuro incierto de la entidad y de los innumerables problemas que tiene que ir salvando el equipo, “porque uno pone en la balanza muchas cosas, los pros y los contras, yo también busco lo mejor para mi familia. Me subí a este barco del Xerez el año pasado con unos propósitos, hubo gente que me aconsejó que viniera, estoy cerca de casa, colaboro con la cantera y quieras o no se crea un vínculo entre el club, la afición y yo.”