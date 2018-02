Joan Mir con ganas de arrancar en Moto2

Joan Mir, actual campeón del mundo de Moto3, dará el salto a la categoría de Moto2 tras el éxito cosechado el pasado curso. "Estoy bastante ilusionado, cada día que pasa tengo más ganas de montarme otra vez en la moto. Quiero disfrutar de este bonito proyecto que tengo por delante y ya veremos qué sale", dijo el mallorquín durante la 'Gala Cetelem' de los Campeones del Mundo la Real Federación Motociclista Española (RFME), en la que fue galardonado.

Sobre sus objetivos, explicó que: "Me conformaría con empezar no muy mal y acabar muy bien. Sobre todo tener una progresión, que creo que es lo que la gente valora y lo que debe ser. No hacer hacer una buena carrera y otra mala porque la irregularidad es lo que siempre penaliza mucho. Intentaré lo antes que pueda luchar por estar delante. No sé si por ganar pero al menos por estar delante".