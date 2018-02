El Lorca presenta a tres de sus fichajes, Bikoro, Villalibre y Fede Vega

Horas después del cierre del mercado de invierno, el Lorca FC, ha presentado a tres de sus ocho incorporaciones. Se trata del lateral derecho argentino, Fede Vega que llega procedente del Real Murcia, Asier Villalibre, delantero centro que llega del Real Valladolid, aunque cedido del Athletic Club de Bilbao y Frederic Biroko, medio centro guineano que llega del San Sebastian de los Reyes.

Fede Vega ha dicho en su presentación, "vengo muy ilusionado por volver de nuevo a tener la posibilidad de jugar en Segunda División", Asier Villalibre, que ha contado con pocos minutos en Valladolid, ha comentado, "llego en busca de los minutos que no he podido tener en mi anterior equipo, no tengo presión alguna y espero aportar mi granito de arena para lograr el objetivo", mientras que el joven internacional con Guinea Ecuatorial, Frederic Bikoro, ha afirmado, "para mi es una gran oportunidad de demostrar mis condiciones, el salto es importante de Segunda B a Segunda, aunque trabajaré para intentar convencer al entrenador". Bikoro contará con ficha del filial, aunque trabajara con la primera plantilla del club.