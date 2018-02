El cierre de Bershka vuelve a saltar las alarmas. Es una muesca más en el revólver del tambaleante comercio de la capital palentina en el que ni siquiera las franquicias de multinacionales como Inditex son infalibles. O nos concienciamos de la relevancia que tiene comprar en nuestro comercio para el sostenimiento de la economía, o nos vamos al garete. Sin más paños calientes. Y no nos engañemos; no vamos a captar clientes en Madrid. Ni siquiera en las comunidades limítrofes. Tenemos que luchar por no perder lo que hay.

Campañas como “Palencia, Ciudad de Compras” en el Metro de la capital de España, resultan de una ingenuidad exasperante y sólo sirven para el lucimiento institucional. Mención aparte merece un pequeño grupo de propietarios de locales, auténticos virreyes, los potentados de Palencia, que acribillan literalmente a los comerciantes con alquileres abusivos e imposibles porque deben pensar que sus locales son minas de oro. ¡Cuánto daño están haciendo a la ciudad estos prebostes de la opulencia! Dentro de nada serán reyes de reinos vacíos. El comercio tradicional está acosado, y el de la capital más. La culpa de la crisis la tenemos todos.

Los clientes porque ya no valoramos la calidad ni la proximidad. Los comerciantes porque en muchas ocasiones avanzan con pasos de tortuga. Los políticos porque están más preocupados por su imagen que por el verdadero impulso del tejido comercial. No se lo estamos poniendo fácil a nuestros comerciantes. Antes tenían clientes potenciales en los pueblos que se desplazaban a la capital a comprar. Eso se acabó. El medio rural tiene cada vez menos servicios, menos facilidades de transporte y en algunas carreteras hasta rayas verdes que no invitan a moverse.

El comercio palentino llega tarde a la innovación tecnológica y a la prestación de servicios colaterales. No es posible que a estas alturas estemos todavía hablando de implementar internet, de abrir los sábados por la tarde o de activar ludotecas y aparcamientos para facilitar las compras a los clientes. Eso hace tiempo que ya lo hacen otras ciudades. ¿Por qué somos tan lentos en Palencia? ¿Por qué nos cuesta tanto reaccionar, apasionarnos, salir de la zona de confort? ¿Por qué somos tan conservadores?

Las asociaciones de comerciantes en general, y el Centro Comercial Palencia Abierta en particular, se dejan la piel en el afán de impulsar el comercio. Lo mismo hacemos los medios. Radio Palencia ha sistematizado campañas para fidelizar las compras en la ciudad. Pero mientras no nos lo creamos, no habrá nada que hacer. Sean mis últimas palabras de aliento para unos auténticos valientes; aquellos que se ponen al frente de un comercio o negocio similar y arriesgan hasta su patrimonio personal y familiar. No siempre somos justos con ellos. Es más, en ocasiones somos demasiado injustos.