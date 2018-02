Asegura que trabajará por los más vulnerables. Y sólo por eso su discurso ya me conquista. Me refiero a la nueva Comisaria de Palencia, Monserrat Marín. Su alocución con motivo de su toma de posesión la semana pasada, me lleva a pensar en una persona comprometida, tenaz, cercana y afable; lejos de cierta altivez que a veces caracteriza a quienes ocupan cargos de este tipo. Y recalcó algo que es clave en el momento que estamos viviendo: su compromiso de inspirar una mayor confianza a las víctimas de violencia machista para que denuncien.

Falta hace, Comisaria, y mucha. Los datos sobre esta terrible lacra que avergüenza a quienes somos hombres, radiografían una estremecedora realidad que hay que combatir con todas las fuerzas. En su intensa carrera han ido germinando principios que esgrime en su discurso como muestra de profesionalidad y calidad humana. La Comisaria parece tener muy claros valores como disciplina, lealtad, compañerismo y entrega.

Y eso promete en medio de una sociedad frívola y egoísta que ningunea la disciplina, minusvalora la lealtad, antepone el individualismo al compañerismo y elude la entrega en la búsqueda de la comodidad y de una felicidad que muchas veces es artificial. Pero Montserrat Martín, que cuando se inició su carrera profesional como inspectora en Palma de Mallorca vestía una camiseta con la leyenda “I Love Palma” y ahora la ha cambiado por otra en la que se puede leer “I Love Palencia”, es además un soplo de aire fresco para nuestra Comisaría. Se intuye un estilo que entronca con los nuevos tiempos del Cuerpo Nacional de Policía.

Y encima ha sido Olímpica, participó en Barcelona 92 con la Selección Española de Balonmano. Montserrat Marín se ha comprometido a defender a las personas que por su raza, género, religión, nacionalidad, condición social, diversidad funcional, orientación o identidad sexual son objeto de rechazo, intimidación y ataques basados en el odio. Que les quede claro a xenófobos, homófobos y otros “fobos” impresentables. Sólo por eso, bienvenida, Comisaria, y gracias por regalarnos un discurso humilde, cercano y prometedor, tan necesario en estos tiempos. Y con sentido del humor.

Bienvenida aquella joven que hace 23 años fue a denunciar la sustracción del radiocasete de su coche y se animó a ser Policía al ver un cartel de reclutamiento. Dice que viene a Palencia con la misma ilusión, entusiasmo y energía que cuando era una joven inspectora.

No hace falta que lo diga. Se detecta en su manifiesto de intenciones. Bienvenida a Palencia, Montserrat Marín.