El juzgado da la razón al ayuntamiento de Paredes de Nava y condena a un ex concejal del PSOE por ocupar terrenos municipales de mala fe. El tribunal recalca que esa mala fe del ex edil socialista es especialmente notoria por cuanto al momento de producirse los hechos era concejal del ayuntamiento y tenía perfecto conocimiento de la irregularidad que estaba cometiendo.

En una sentencia que no es firme, el Juzgado de Primera Instancia Nº3 de Palencia afirma con contundencia que el ex concejal poseyó de mala fe durante los años 2012, 213 y 2014 tierras de los bienes comunales de la Finca Monte Páramo de la localidad. El resto de los vecinos adjudicatarios “sí abonaron sus cuotas pese al conocimiento de la situación existente, el demandado no, siendo además concejal del Ayuntamiento de la localidad”, según reza el fallo del Juzgado.

La demanda del ayuntamiento contra el ex concejal y miembro de la ejecutiva socialista local, ha sido estimada en su integridad procediendo a la imposición de costas al demandado. Recientemente el partido socialista en Paredes de Nava renovó su ejecutiva local, que preside Daniel de Jesús portavoz en el ayuntamiento, e incluyó al concejal condenado.

La cantidad a la que ha sido condenado asciende a 6.150 euros más las costas judiciales, no siendo la sentencia firme y sí recurrible ante la Audiencia Provincial de Palencia en el plazo de 20 días.

En el proceso seguido para le gestión de las deudas generadas en los bienes comunales de la localidad, la agrupación socialista de Paredes no ha apoyado al equipo de gobierno en ningún momento en esta defensa de los intereses municipales. Por las mismas deudas existen otros tres procesos judiciales en marcha contra vecinos de la localidad.